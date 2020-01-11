不分區差1席無緣續任立委　黃國昌曝卸任後下一步

▲時代力量不分區立委候選人陳椒華、王婉諭、黃國昌、邱顯智。（合成圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

2020大選開票結果出爐，根據中選會公佈政黨票最新資訊，時代力量獲得1,098,044票、得票率7.75%，共奪下3席不分區立委席次，包括陳椒華、邱顯智、王婉諭皆順利當選。未能順利連任立委的黃國昌表示，希望可以讓自己休息一下，回到民間社會中做一些不一樣的事，「我覺得對我來講是一件蠻好的事情」，自己也會持續支持時代力量，給所有時代力量夥伴最強而有力的後盾。

時代力量11日晚間9時於黨中央召開記者會，由徐永明領軍不分區立委當選人陳椒華、王婉諭、黃國昌共同出席。徐永明說，非常感謝投給時代力量110萬票選民的支持，未來時代力量在立法院還是會只問是非、不看顏色的強力監督的路線與立場。

徐永明表示，這次的選舉不只是單純的選舉，雖然時代力量黨內歷經了一些變化，但非常感謝選民給予的支持，讓時代力量有機會繼續向前走。他說，從四年前的74萬票到今年的110萬票，不只是量的增加，更是選民支持時代力量只問是非的強力監督，「這是我們路線上的成功」。

徐永明也說，區域立委的轉型不是一蹴可幾，未來在區域立委時代力量會更加投入，目前所面臨的困難不是路線錯誤或是缺乏資源，而是對地方長期的經營，因此未來會廣提名現任市議員的候選人參選區域立委，強化在地的組織和參與，2022年的縣市首長選舉也絕對不會缺席。

黃國昌則表示，他對於當選的陳椒華、邱顯智、王婉諭三席不分區立委充滿了信心，未來時代力量禱團絕對是立法院裡最有力的監督力量，「我真的對時力三席委員組成的黨團有高度信心」。

談及個人的下一步，他則說希望可以讓自己休息一下，回到民間社會中做一些不一樣的事，「我覺得對我來講是一件蠻好的事情」，自己也會持續支持時代力量，給所有時代力量夥伴最強而有力的後盾。

黃國昌也說，自己雖然要卸任立委，但手上最少還有十個案子懸而未決，有些案子還因為選舉被壓下來，但發生的貪污客觀事實不會改變，選後就要拜託未來立院黨團的三位成員。

黃國昌表示，他完全贊成未來時代力量要進一步擴大提名，給年輕人夠多機會，尤其是幾位現任的議員在各議會都也非常好的表現，2022年除了議員要繼續擴張提名，時代力量也要有地方執政的準備，在地方上的政策也還有很的地方要繼續加強耕耘，但時代力量已經有一百多萬的支持作為後盾，相信黨部的所以同仁會把這件事做得很好。

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