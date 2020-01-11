快訊／投票率止跌回升！中選會公布「完整選舉結果」：投票率74.90%

▲2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤、陶本和、袁茵／台北報導

2020總統立委大選11日進行投開票，中選會宣布，晚間22時3分完成全部開票作業，此次總統、副總統選舉投票率達到74.90%。

回顧歷屆總統大選投票率，2000年82.6％、2004年80.2％、2008年76.3％、2012年74.3％、2016年66.2％，投票率是年年下滑。不過，根據中選會公布，2020大選第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，總統、副總統選舉人數1,931萬1,105人，投票人數1,446萬4,571人，投票率終於「止跌回升」來到74.90%。

中選會公布，第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，總統、副總統選舉人數1,931萬1,105人，投票人數1,446萬4,571人，投票率74.90%。區域立法委員選舉人數1,880萬6,913人，投票人數1,412萬9,999人，投票率75.13%。全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉人數1931萬2,105人，投票人數1,445萬6,293人，投票率74.86%。

當選名額及各政黨當選席次部分，總統、副總統當選組為總統蔡英文、副總統賴清德。區域立法委員應選名額73人，當選名單民主進步黨46人、中國國民黨22人、台灣基進1人、無黨籍及未經政黨推薦4人。

全國不分區及僑居國外國民立法委員應選名額34人，中國國民黨13人、民主進步黨13人、台灣民眾黨5人、時代力量3人。