影／韓國瑜「敗選感言全文」！祝賀蔡英文獲4年授權：我星期一回高雄上班

▲韓國瑜發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪靖宜、許宥孺、莊智勝／高雄報導

2020總統、立委大選開票接近尾聲，截至晚間9時10分，民進黨總統候選人蔡英文以810萬票領先國民黨總統候選人韓國瑜的546萬票。韓國瑜8時45分與夫人李佳芬、女兒韓冰一起從秘密通道登上高雄競總舞台，並發表簡短談話，盼支持者冷靜、理性，同時表示自己稍早已經打電話給蔡英文祝賀，「她獲得台灣人民最新的授權，謝謝大家！」

「我有一些心裡的話……」，韓國瑜見到台下支持者眼眶泛紅、激動落淚，不斷要求大家務必冷靜，「謝謝大家支持、愛護、鼓勵，但是台灣最寶貴的就是民主自由法治，既然人民已經做出決定，我身為參選人一定服從開票結果，是我個人努力不夠，辜負了大家對我的期待。」

▲韓國瑜表示，既然人民已經做出決定，一定服從開票結果。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜再次拜託現場支持者，「跟所有中華民國國民一起共同勉勵、努力打拼，明天起來還是希望見到團結的台灣，不管各行各業，大家在崗位上奮發向上，一定要努力往前打拼，世界不會等台灣，呼籲蔡英文總統，獲得4年新的授權，真正一心一意開創美好日子，祝福她也期勉她，過安居樂業好日子，期待未來台灣更棒更美好，星期一會回高雄上班，繼續執行肩膀上責任，為台灣、中華民國加油，我們祝福大家，謝謝！」

在致詞結束後，韓國瑜隨即轉身離開，原訂晚間將於競總召開的中外記者會也宣布取消。

▼韓國瑜競總氣氛十分凝重，支持者彼此相擁打氣。（圖／記者林敬旻攝）