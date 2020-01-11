韓國瑜大敗！　鋼鐵韓粉激動痛哭：蔡英文當選「就移民」

▲韓國瑜高雄競選總部現場，韓粉激動痛哭。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉亭／綜合報導

2020台灣總統大選持續開票中，民進黨候選人蔡英文票數破800萬，突破馬英九障礙，創下歷年總統紀錄，國民黨候選人韓國瑜稍早已宣布敗選。韓粉對於結果相當難以接受紛紛痛哭，更有人直言蔡英文當選後「要移民」。

根據港媒《立場新聞》報導，一名從事水果業務的韓粉王小姐表示，再讓蔡英文贏沒天理，她贏的話「台灣就完蛋就死了」；她更表態蔡英文當選就會移民，「反正我沒辦法接受蔡英文再繼續執政，我們的總統只有一個人，韓國瑜」。

除此之外，王小姐也質疑，中選會開票速度太快很誇張，「情況有問題」。她也相當不捨韓國瑜被抹黑，得知韓國瑜處於劣勢，坐在韓國瑜高雄競選總部集會第一排激動痛哭。

韓國瑜於晚間8點40分致詞表示，他稍早已經打電話向總統蔡英文祝賀，他下星期一他就會回到高雄上班，農曆春節快到了，他會準備好治安工作，全力發展高雄觀光、農漁業，扛起肩膀上的責任。

韓國瑜感謝支持者一路相挺之外，最後呼籲蔡英文，未來執政四年的授權，要一心一意為台灣人民開創安居樂業的好日子，這是參與民主應有的胸襟與氣度，大家過去這段時間過得很辛苦，未來要過得更好。

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