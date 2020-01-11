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2022年轉戰台北市長？　黃國昌：對我來講是個超級大的問號

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▲▼柯文哲、黃國昌。（合成圖／記者林敬旻攝、翻攝黃國昌臉書）

▲柯文哲、黃國昌。（合成圖／記者林敬旻攝、翻攝黃國昌臉書）

記者林銘翰／台北報導

2020大選開票結果出爐，根據中選會公佈政黨票最新資訊，時代力量獲得1,098,044票、得票率7.75%，共奪下3席不分區立委席次，包括陳椒華、邱顯智、王婉諭皆順利當選，現任立委黃國昌無緣續留國會。對於2022年是否將轉戰台北市長，黃國昌表示「對我來講是個超級大的問號，我現在腦袋根本沒有在想這件事情」。

時代力量11日晚間9時於黨中央召開記者會，由時代力量黨主席徐永明領軍不分區立委當選人陳椒華、王婉諭、黃國昌共同出席。徐永明說，非常感謝投給時代力量110萬票選民的支持，未來時代力量在立法院還是會只問是非、不看顏色的強力監督的路線與立場。

▲▼時代力量召開選後記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量召開選後記者會。（圖／記者林銘翰攝）

黃國昌表示，開票結果出爐後，唯一讓他比較遺憾的是「我們輸給民眾黨一些距離」，他認為時代力量推出的不分區立委人選並不會輸給民眾黨，但他向來相信民主、尊重選舉的結果，「選民做出這樣的決定，未來我們就要用更積極的作為去證明時代力量存在的價值」。

黃國昌表示，他完全贊成未來時代力量要進一步擴大提名，給年輕人夠多機會，尤其是幾位現任的議員在各議會都也非常好的表現，2022年除了議員要繼續擴張提名，時代力量也要有地方執政的準備，在地方上的政策也還有很的地方要繼續加強耕耘，但時代力量已經有一百多萬的支持作為後盾，相信黨部的所以同仁會把這件事做得很好。

黃國昌也說，時代力量2022年就是要參選地方首長，至於要參選哪些縣市則要看其他政黨推出的人選，「如果人家推的人比你優秀，那何必為選而選？但是如果別人推出來的人選可以比他好，那有什麼缺席的理由」。

對於2022年是否將轉戰台北市長，黃國昌表示「對我來講是個超級大的問號，我現在腦袋根本沒有在想這件事情」，現在滿腦子在想的是怎麼將自己堆積如山的工作，交給即將進入立法院的三位同仁，2月1日卸任立委後他要稍微休息沈澱一下，「近期比較重要的是要找下一份工作」。

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