黃暐瀚親揭韓國瑜「敗選3關鍵」：落跑市長只是其中之一

▲黃暐瀚親揭韓國瑜敗選3關鍵。（圖／翻攝黃暐瀚臉書）



記者柯振中／綜合報導

2020大選結果11日晚間正式出爐，總統蔡英文以817萬票的得票數，大贏國民黨總統候選人韓國瑜267萬票。資深媒體人黃暐瀚也出面揭露，韓國瑜之所以會輸，是有「3個原因」，「落跑市長」只是其中之一。

黃暐瀚指出，民進黨2018年會大敗，是因為當時社會充斥著「討厭民進黨」的氛圍，「2020國民黨輸，是因為『討厭共產黨』 ＋『討厭韓國瑜』。」他提到，以「討厭共產黨」這件事來看，國民黨站得比民進黨「更近」，所以自動被貼上紅色的標籤。

「討厭韓國瑜，則包括了『媒體偏差報導』、『落跑市長』跟『韓國瑜個人特質』三個部分。」黃暐瀚說，目前台灣大部分的媒體對韓國瑜不友善，時常出現「過度渲染」，甚至是「抹黑」的報導，對韓國瑜不公平。

黃暐瀚說明，「落跑市長」是韓國瑜無法迴避的弱點，「民進黨全力攻，傷口一直淌血，從未止過。」

▼黃暐瀚提到，「落跑市長」是韓國瑜無法迴避的弱點。（圖／記者林敬旻攝）



「最後是『韓國瑜個人特質』。」黃暐瀚提及，這是韓國瑜的「兩面刃」，因為「率真、熱情、不遮掩」的特質替韓國瑜拉攏了不少韓粉，「但有話就說的他，偶爆粗口，葷素不忌，遇到議員詢問『太平島挖石油』，還直接回問：『誰說的』？媒體大量傳播這樣的負面形象，哪還有人會去細看，他後續接話：『我是說行政院支持、周邊國家同意的前提之下』。」

綜合上述的弱點，黃暐瀚總結，與其說蔡英文有吸引眾人的魅力，不如說是討厭韓國瑜、不願韓國瑜當選，甚至死都不肯接受韓國瑜當總統的人「真的太多了」。

►「2020愛妳愛妳」～超殺新年禮盒來了！