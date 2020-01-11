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影／吳敦義預留伏筆：下週將請求准許總辭「中常會怎麼決定下週才知」

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▲▼國民黨主席吳敦義召開敗選記者會，表示將請辭黨主席一職。（圖／記者湯興漢攝)

▲國民黨主席吳敦義召開敗選記者會，表示將請辭黨主席一職。（圖／記者湯興漢攝)

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席吳敦義於韓國瑜宣布敗選後，在不分區立委的陪同下召開記者會宣布請辭，他深深一鞠躬，表示這次總統選舉與立委選舉都不如預期，他將與黨一級主管負起責任，一同總辭，下週將請求中常會准許總辭。

至於中常會是否有可能慰留，吳敦義馬上回應，「現在都不知道、現在都不知道，因為黨一級以上幹部，是對中常會負責」是否會被中常委慰留，給外界埋下伏筆。記者追會是否會戀棧，吳敦義露出不滿表情回應「沒有戀棧的問題！」

吳敦義致詞表示，第十五任總統選舉以及第十屆立委選舉已經完成，剛才從電視上看到韓國瑜開記者會，他非常謙虛、誠懇地恭喜蔡英文總統連任，也跟全國同胞一樣，與黨的看法相同，希望蔡總統的第二任能做出更符合國民需要的政策，讓中華民國能國家安全，讓人民安居樂業，兩岸和平穩定發展，這其實就是中國國民黨一貫的主張。

他說，他們在總統選舉上遇到挫折，區域立委席次也並不完全符合期待，就國民黨的政治任務而言，最後沒有達到好的成績，需要冷靜沉思與檢討，未來希望中國國民黨能在基礎上更求精進。

他說，至於與這次選務有關的一級主管以上，包括主席、副主席、秘書長及一級主管以上重要幹部會向下週的中常會，請求准許總辭。他指出，我們對中常會負責，中常會對中央委員會，中央委員會向全國黨代表大會負責。

吳敦義說，下週中常會會在此地召開，「我們是對中常會負責，中常會對中央委員會負責，中央委員會對全國黨代表負責」。因此特別報告，總統選舉的結果不如我們期待獲得勝選，而以挫折告終，但韓國瑜同志已經盡其努力，全力以赴，競選過程中也沒有踰矩，充分代表國民黨公開、公平、公正競選的風度跟氣質。

吳敦義表示，他們也對韓國瑜同志雖敗尤榮，致以最深的謝意。韓國瑜同志代表中國國民黨，也代表中華民國全體國民的風度與氣質，希望韓國瑜同志的未來如同他自己在記者會上所說的，會以高雄市長身分，對高雄市政工作展開積極有貢獻的建設。

吳敦義表示，黨內與選務有關的一級主管以上的同仁會向中常會提出負責，所謂負責就是總辭，他強調「到底中常會什麼決定，到下週才能了解」。

吳敦義喊話，國民黨可以挫折，但不能放棄信心，也不能放棄廣大同志對國民的期待，將來越挫越勇，重新找回我們讓國民黨堅強、成功、服務、忠誠，真正達到國民黨始終如一的目標，再次感謝大家。

另外，根據國民黨黨章第十七條，主席缺位時，由副主席依全國代表大會通過之順位代理之，並於三個月內按第一項規定選舉新主席，補足原任所遺任期。補選之新主席應提名副主席若干人，經中央常務委員會同意任命，不受第三項規定之限制。

主席缺位而所遺任期不足一年時，由副主席依全國代表大會通過之順位代理至次任主席就職之時止。

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