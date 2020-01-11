韓粉衝黨部痛罵「搞什麼罷免」電話不斷湧入　陳清茂講一講也哭了

記者洪靖宜／高雄報導

決戰2020！國民黨總統候選人韓國瑜票數持續落後，而且差距越拉越大，這也讓守候在國民黨高雄市黨部的支持者眉頭緊皺，紛紛落下眼淚，有支持者跑進黨部痛批「韓國瑜高票當選市長，搞什麼罷免」另外，櫃台志工也不斷接到支持者哭訴電話，「五虎將」之一的陳清茂也幫忙接電話緩和支持者的情緒，但自己講到一半也忍不住落淚。

▲陳清茂也幫忙接電話緩和支持者的情緒，但自己講到一半也忍不住落淚 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜高雄競選總部開票落後，韓粉落淚擁抱。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜將開票之夜選定在高雄市國民黨黨部也是高雄競選總部，同時也是上一次縣市長大選開票之夜的地點，韓陣營希望能在相同的地點，迎接另一場勝利的到來。但開票結果韓國瑜一直落後，許多支持者眉頭深鎖緊盯螢幕。

▲志工忙著接電話 。（圖／記者洪靖宜攝）

不少韓國瑜支持者不能接受，紛紛打電話到高雄市黨部哭訴，櫃檯志工電話整接不停，志工們也露出疲憊及難過表情，安慰支持者，而「五虎將」之一的陳清茂也幫忙接電話緩和支持者的情緒，但自己講到一半也忍不住落淚。

大多數支持者面露難過，還哭倒在志工懷中，但也有人實在是吞不下這口氣，跑到黨部內痛罵，表示「韓國瑜高票當選市長，造勢會人山人海，卻搞什麼罷免」，志工也只能盡力安撫。

▲支持者不滿跑進黨部內痛罵 。（圖／記者洪靖宜攝）