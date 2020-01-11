影／差距697票落敗…洪慈庸回應「是否驗票」！曝選後打算哽咽落淚：差那麼一步

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

2020區域立委選舉，台中第三選區無黨籍洪慈庸與國民黨楊瓊瓔一路激戰不斷翻盤！最後洪慈庸以697票的些微差距敗給了楊瓊瓔，晚間8時15分她在卓冠廷與交通部長林佳龍夫人廖婉如的陪同下出面說明，最後哽咽落淚。

▲▼針對選舉結果洪慈庸出面說明，期間忍不住落淚。（圖／記者李忠憲攝）

台中市第三選區選情膠著！洪慈庸與楊瓊瓔的票數難分軒輊，傍晚5時28分開票開至35個票匭，此時洪慈庸得票數14808、楊瓊瓔得票數14756，洪慈庸僅些微領先52票；到了晚間6時07分，開了總數一半的105票匭，洪慈庸獲得46408票、楊瓊瓔獲得46265票數，洪慈庸些微領先楊143票，雙方票數相當接近。

晚間8時12分左右，210個票匭全數開完，洪慈庸最後以90616票，敗給楊瓊瓔的91313票，雙方票數僅差697票、0.4%，楊瓊瓔險勝，但確定票數仍以中選會公布為準。

洪慈庸8點15分在卓冠廷與交通部長林佳龍夫人廖婉如陪同下出面說明。面對媒體詢問是否驗票，她表示，「暫時還沒有進一步的評估，後續會再思考看看，目前沒有這樣的想法」。

面對落敗結果，洪慈庸眼眶泛紅提到「總歸一句話，只有自己的努力還不夠，我不會怪任何一個人或一件事情，我想就是自己的問題，還不夠達到、還差那麼一步，我想是慈庸的不足」。

對於未來的從政規劃，她透露，還沒有進一步的想法，目前要先好好陪伴女兒，因為孩子出生10個多月以來，一直沒有時間能好好付出陪伴，「我對她也充滿了虧欠」，說到此處，洪慈庸說到此處眼淚忍不住潰堤，哽咽落淚！

▲支持者現場高喊「慈庸加油！」。（圖／記者李忠憲攝）

我沒有遲到，是時間遲到了！