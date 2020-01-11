黃昭順敗選「27年立委掰了」…粉專被出征：什麼時候跳蓮池潭？　高市議員回應

▲黃昭順敗給劉世芳，終結政治生涯。（圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

2020總統、立委大選已進入開票階段，高雄市第三選區立委結果也將出爐，國民黨立委黃昭順敗給民進黨的劉世芳，38年的政治生涯、27年的立委生涯宣告中斷。隨後，黃昭順在臉書發表敗選感言，沒想到竟有不少網友湧入，紛紛留言「記得跳河時間要公佈一下。讓大家好好觀摩您的英姿」。

由於黃昭順日前與韓國瑜約定「輸了跳蓮池潭」，黃昭順發表敗選感言後，不少網友在下面留言，「跳起來」、「什麼時候要跳」、「說好要跳蓮池潭～要說到做到哦」、「什麼時候跳、記得開直播」、「記得跳河時間要公佈一下。讓大家好好觀摩您的英姿」、「請問黃委員跳潭確定的時間是？我想去幫您加油」。

粉專「誰摔死了李新」也發文指出，黃昭順九連霸失敗，「終結三十八年政治生涯。大家辛苦了！」貼文發出才短短30分鐘，就收穫了近3萬個讚，不少網友也在下面留言，「感謝郭新政」、「攔截成功！太棒了！！也值得了～公理自在人心」、「太棒了，下架黃昭順」。

對此，高雄市議員李雅芬出面回應，跳蓮池潭只是玩笑話，「如果真的要跳，就由我去跳。」

▼不少網友在等黃昭順兌現諾言。（圖／翻攝「公民割草行動」）

