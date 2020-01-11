影／時力突破100萬票！戰神卻跌出不分區…黃國昌：很開心打了美好的一仗

▲黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）



記者呂欣玫／台北報導

時代力量此次立委選舉分配到3席，突破100萬票，排不分區第一的陳椒華、排第二的邱顯智、排第三的小燈泡媽媽王婉諭順利過關，但從區域立委轉戰不分區的黃國昌確定無法續留立院。對此，黃國昌透過臉書表示，謝謝朋友們的鼓勵，很開心與時代力量打了美好的一仗，相信在新的國會中，陳椒華、邱顯智和王婉諭組成的時代力量黨團，絕對會持續是新國會中最強的監督力量。

黃國昌表示，選舉結束了，新民意產生了新國會，恭喜所有當選人。他要感謝黨部全體同仁的群策群力，更感謝所有志工朋友無私的奉獻，與全體支持者的熱情相挺。「你們給予的力量，讓時代力量得到了超過100萬政黨票的支持，較2016年的74萬票成長許多。國昌點滴在心，真的感謝大家。」

黃國昌說，經過風雨的淬煉，時代力量不僅繼續茁壯，而且隊伍越來越堅強。他相信，這支隊伍將繼續引領新政治的道路前行。今晚，雪片般的訊息湧入信箱，表示惋惜。朋友們，謝謝您們的鼓勵，很開心與時代力量打了美好的一仗。

黃國昌提到，去年夏天，他說過，要全力將一個戰鬥團隊送進立法院；「而我相信，在新的國會中，椒華老師、顯智和婉諭組成的時代力量黨團，絕對會持續是新國會中最強的監督力量。我未來也會在公民社會與大家一起努力。堅持公平正義，一步一步地改變台灣，讓台灣更好。」

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