燃燒自己照亮時力！PTT鄉民狂推：讓黃國昌當NCC主委

▲黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）



記者姚南宏／綜合報導

時代力量在立委選舉拿下3席不分區立委，政黨票突破100萬。黃國昌從區域立委轉戰不分區，讓時力保住國會第四大黨的位置，代價卻是黃國昌無法續留立院。許多批踢踢實業坊（ptt.cc）鄉民留言推文，呼籲讓黃國昌擔任NCC主委。

2020年7月，連任總統蔡英文將任命NCC委員。根據《國家通訊傳播委員會組織法》第 4 條明文規定，「本會置委員七人，均為專任，任期四年，任滿得連任，由行政院院長提名經立法院同意後任命之，行政院院長為提名時，應指定一人為主任委員，一人為副主任委員。但本法第一次修正後，第一次任命之委員，其中三人之任期為二年。」

時代力量排不分區第一的陳椒華、排第二的邱顯智、排第三的小燈泡媽媽王婉諭順利過關，黃國昌今（11）日透過臉書表示，「去年夏天，我說過，要全力將一個戰鬥團隊送進立法院；而我相信，在新的國會中，椒華老師、顯智和婉諭組成的時代力量黨團，絕對會持續是新國會中最強的監督力量。」

時代力量11日晚間9時於黨中央召開記者會，徐永明說，非常感謝投給時代力量110萬票選民的支持，未來時代力量在立法院還是會只問是非、不看顏色的強力監督的路線與立場。

徐永明表示，這次的選舉不只是單純的選舉，雖然時代力量黨內歷經了一些變化，但非常感謝選民給予的支持，讓時代力量有機會繼續向前走。他說，從四年前的74萬票到今年的110萬票，不只是量的增加，更是選民支持時代力量只問是非的強力監督，「這是我們路線上的成功。」