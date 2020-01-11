投票日不忘關心交通疏運　林佳龍投完票立刻待命呼籲踴躍投票

▲林佳龍夫婦到投票所投票，仍心繫返鄉投票交通疏運。（圖／記者李忠憲攝）

李忠憲／台中報導

交通部長林佳龍夫婦11日到投票所投下神聖一票，被問及返鄉投票疏運狀況，林佳龍表示，昨日到目前為止，鐵公路、陸海空加班班次都順暢，投票結束後將展開另一高峰疏運，他投完票後會立刻待命把交通部工作做好，也呼籲大家抽空踴躍投票。

今天是總統、立委大選投票日，交通部長林佳龍偕夫人廖婉如上午9點，前往台中市青少年福利服務中心投開票所投票。排隊間受到民眾歡迎，民眾看到之前的台中大家長來投票，有的上前握手合影，有的則閒聊家常。還有小女孩親自摘路邊小花送給林佳龍，林佳龍雖使出撩妹招數，但一旁的蝴蝶似乎比較吸引小女孩，最後才順利合影。

▲林佳龍依選務人員指示，投下神聖的選票。（圖／記者李忠憲攝）

▲林佳龍夫婦巧遇當地里長，現場話家常。（圖／記者李忠憲攝）

▲林佳龍獲得小女孩贈送的一束小花，十分開心。（圖／記者李忠憲攝）

媒體問到返鄉投票交通疏運狀況，林佳龍表示，除了昨天視察交通疏運，確保國民返鄉投票順利，今天一早也確認到目前鐵、公路，及陸海空加開的班次與航次都順暢，接下來投票結束也會展開另一個高峰的疏運階段，投完票後也會立刻待命，進入疏運與應變機制中，把交通部工作做好。

他表示，昨天返鄉投票人潮疏運順利，加開的列車像以高鐵、台鐵幾乎班班客滿，高速公路雖車多也不擁擠，也增加各路段指揮與事故應變人員。大家關心的花東與離島海空運也備好計畫，除了像馬祖因為海象狀況有些影響，但都順利行駛。蘇澳到花蓮間也視氣候情況提出應變計畫，包括台中港也增加了航班，海空運也比預期順利。

林佳龍說，回國投票民眾大部分都提早返鄉，昨天除了歐洲外籍航空取消影響轉機外，本國航班幾乎都順利載著海外國人順利返鄉投票。另外，這次投票返鄉投票年輕人也特別踴躍，從北部回到雲嘉南的旅客特別多，除了放寒假的學生可能分散返回時間，但投票結束後也會有另一波疏運高峰，服務需要回到工作崗位的國人，部裡也會在投完票後會立刻待命，投入疏運與應變機制中。

被問到輔選過程心情，林佳龍表示，是一種如釋重負，選舉時間長且競爭激烈，大家都全力以赴，和太太廖婉如也是到昨天晚間十點才結束輔選工作。林佳龍說，今天天氣好，也呼籲大家抽空投票，投票所雖然排隊但都井然有序，應該是很快可以完成投票。

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