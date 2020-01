快訊／伊朗終於承認「因失誤擊落烏克蘭飛機」 懺悔聲明：將依法處理！

▲烏克蘭國際航空(UIA)波音737客機墜毀。(圖/路透)

記者陳亭伃/綜合報導

根據伊朗學生通訊社報導,伊朗官方表示,8日所發生烏克蘭班機空難,證實為「失誤意外而擊落」。當時烏克蘭班機在德黑蘭當地時間8日凌晨6時30分,自德黑蘭伊瑪目何梅尼國際機場(Imam Khomeini International Airport)起飛後8分鐘隨即爆出火光,接著墜毀在近郊,當時機場方面僅回應「恐怕是機械故障」所造成,事發一小時後,外傳為伊朗機管局以防空導彈擊落,但卻遭到當局立即否認,表示僅是因為機械故障起火。

事發之後,伊朗拒絕交出黑盒子,甚至波音公司表示「將會透過管道進行調查溝通」仍被拒於門外,3天後美國、英國、烏克蘭、荷蘭等國,都認為應是遭到「防空導彈擊落」。荷蘭總理呂特表示,加拿大總理杜魯道曾致電請教空難經驗。

呂特指出,「根據荷蘭軍事情報和安全局(Dutch military intelligence,MIVD)的資料,我們確認很可能是來自伊朗的防空導彈,導致墜機事故」。此外,呂特也表示將會協助加拿大全力提供支援與協助。

▲當時班機被發現有疑似彈孔,卻遭到伊朗否認。

在伊朗武裝部隊總參謀部發表的聲明中指出,8日清晨一架波音737烏克蘭航空班機墜毀,這是繼美軍基地遭到空襲之後,首發生的航空意外,武裝部隊總參謀部立即進入全天候審查,伊朗代表團在此發出聲明:

有鑑於美軍威脅要在伊朗設定多個攻擊點作為目標,伊朗武裝部隊一直都處於最高戒備狀態,而在這樣的情況下,該架班機從德黑蘭伊瑪目何梅尼國際機場(Imam Khomeini International Airport)起飛後,因經過防禦點與通過部分偵測雷達,導致被誤認為敵機「失誤擊中」,很遺憾地造成許多外國籍旅客與同胞死亡。

武裝部隊將向這些受難、罹難者獻上最高慰問,並且表達歉意,並對武裝一級部隊進行重大改革,確保類似事件不會再重演,並將報告呈報給司法單位依法處理。

