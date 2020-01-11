快訊／伊朗終於承認「因失誤擊落烏克蘭飛機」 懺悔聲明：將依法處理！

▲烏克蘭國際航空（UIA）波音737客機墜毀。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

根據伊朗學生通訊社報導，伊朗官方表示，8日所發生烏克蘭班機空難，證實為「失誤意外而擊落」。當時烏克蘭班機在德黑蘭當地時間8日凌晨6時30分，自德黑蘭伊瑪目何梅尼國際機場（Imam Khomeini International Airport）起飛後8分鐘隨即爆出火光，接著墜毀在近郊，當時機場方面僅回應「恐怕是機械故障」所造成，事發一小時後，外傳為伊朗機管局以防空導彈擊落，但卻遭到當局立即否認，表示僅是因為機械故障起火。

事發之後，伊朗拒絕交出黑盒子，甚至波音公司表示「將會透過管道進行調查溝通」仍被拒於門外，3天後美國、英國、烏克蘭、荷蘭等國，都認為應是遭到「防空導彈擊落」。荷蘭總理呂特表示，加拿大總理杜魯道曾致電請教空難經驗。

呂特指出，「根據荷蘭軍事情報和安全局（Dutch military intelligence，MIVD）的資料，我們確認很可能是來自伊朗的防空導彈，導致墜機事故」。此外，呂特也表示將會協助加拿大全力提供支援與協助。

▲當時班機被發現有疑似彈孔，卻遭到伊朗否認。

在伊朗武裝部隊總參謀部發表的聲明中指出，8日清晨一架波音737烏克蘭航空班機墜毀，這是繼美軍基地遭到空襲之後，首發生的航空意外，武裝部隊總參謀部立即進入全天候審查，伊朗代表團在此發出聲明：

有鑑於美軍威脅要在伊朗設定多個攻擊點作為目標，伊朗武裝部隊一直都處於最高戒備狀態，而在這樣的情況下，該架班機從德黑蘭伊瑪目何梅尼國際機場（Imam Khomeini International Airport）起飛後，因經過防禦點與通過部分偵測雷達，導致被誤認為敵機「失誤擊中」，很遺憾地造成許多外國籍旅客與同胞死亡。

武裝部隊將向這些受難、罹難者獻上最高慰問，並且表達歉意，並對武裝一級部隊進行重大改革，確保類似事件不會再重演，並將報告呈報給司法單位依法處理。