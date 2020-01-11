繼美加英之後　荷蘭也指烏航班機被伊朗「防空導彈」擊落

▲烏克蘭國際航空（UIA）波音737客機墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導



繼美國、加拿大和英國等國家之後，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）也在10日指出，該國的情報機構掌握的證據顯示，烏克蘭航空的班機是被飛彈擊落。另外，當地媒體報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）曾致電呂特，請教有關應對空難的經驗。

呂特在記者會上指出，「根據荷蘭軍事情報和安全局（Dutch military intelligence，MIVD）的資料，我們確認很可能是來自伊朗的防空導彈，導致墜機事故」。但呂特並沒有再提供更多細節，墜毀的班機上並沒有荷蘭公民罹難。

當地媒體報導，在墜機發生後，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）曾致電給呂特，詢問其當年處理馬航MH17空難的經驗，該班機從荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場（Amsterdam Airport Schiphol）起飛，共載有193名荷蘭籍乘客，後來也由荷蘭團隊進行調查。

一名發言人表示，呂特也在電話中向杜魯道表示，願意全力支持與協助。

杜魯道在9日的記者會上指出，「我們有很多不同來源的情報，都有證據顯示，這架飛機是被一枚伊朗地對空飛彈擊落的」。他也呼籲應該要立即展開失事原因調查，「確切了解這常悲劇如何發生是非常重要的，加拿大人想要得到答案，這代表著透明調查、究責以及正義，在得到（答案）之前，加拿大政府不會停下」。

隨後，美國總統川普、英國首相強生（Boris Johnson）和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）都表示，烏航班機是遭到飛彈擊落。