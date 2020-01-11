唯獨漏了這航班…伊朗擊毀烏克蘭飛機　致命武器「SA–15」雷達精密瞄準

▲烏克蘭國際航空（UIA）波音737客機墜毀。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

烏克蘭航空一架客機8日自伊朗德黑蘭起飛後不久傳出墜毀，當時正逢美伊雙方空襲陰影，引發國際關注，而在墜毀第一時間伊朗官方撇外界揣測，篤定表示「為機械故障導致墜機」且不願交出黑盒子，搜救人員與專家在研究後表示，「遭到導彈襲擊機率更大」，11日伊朗官方再更新調查結果，確定為人為疏失造成擊落。

根據《路透社》報導，歐美各國在該航班墜機後，都認為是遭到伊朗擊落，且是SA-15為短程點防禦（point defense）系統，也就是道爾（Tor）飛彈系統。該系統由履帶車搭載飛彈發射器與雷達，可對6000公尺高度和12公里範圍的目標進行射擊，造成國家、國際間威脅性相當高。

據悉，SA-15飛彈由雷達引導，以接近音速3倍的速度飛行，倘若在距離目標5公里處發射，約5秒就會擊中目標，彈頭部分為15公斤高性能炸藥，爆炸時會有金屬碎片噴射目標。一般來說SA-15用來摧毀軍用飛機與巡弋飛彈，而這些軍武且為避免遭到雷達發現，都配有干擾箔片或釋放出熱誘餌彈釣出SA-15。

►快訊／伊朗終於承認「因失誤擊落烏克蘭飛機」 懺悔聲明：將依法處理！

而遭到擊落的客機在沒有防禦系統下直接被擊中，基本上即便發現了，也沒有時間改變航道。美國加州明德大學蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）研究員杜斯曼（Michael Duitsman）表示，機組人員可能甚至沒有發現飛彈，因為起飛沒多久，都專注於其他事物。據悉，空難發生當下還有其他民航機正在飛行，而SA-15雷達都能偵測到，因此應是人為疏失。

在伊朗武裝部隊總參謀部發表的聲明中指出，有鑑於美軍威脅要在伊朗設定多個攻擊點作為目標，伊朗武裝部隊一直都處於最高戒備狀態，而在這樣的情況下，該架班機從德黑蘭伊瑪目何梅尼國際機場（Imam Khomeini International Airport）起飛後，因經過防禦點與通過部分偵測雷達，導致被誤認為敵機「失誤擊中」，很遺憾地造成許多外國籍旅客與同胞死亡。

武裝部隊將向這些受難、罹難者獻上最高慰問，並且表達歉意，並對武裝一級部隊進行重大改革，確保類似事件不會再重演，並將報告呈報給司法單位依法處理。