挺韓病患全開嗜睡藥！北市議員赴警局備案：主管機關勿枉勿縱

▲張斯綱已就女醫師的言論向台北市警察局備案。（圖／記者李毓康攝）

記者邱茀濱／綜合報導

一名陳姓女醫師稍早指出「要投韓國瑜的我都開嗜睡的藥給他」的言論，先被藍營市議員詹江村向衛生局檢舉後，現在又遭到台北市議員張斯綱報警備案。張斯綱同時呼籲，「主管機關應儘速介入，勿枉勿縱！」

陳姓女醫師稍早在她友人的臉書上留言「今天來看病的人我都試探性的問他投票給誰或誰會當選？要投韓國瑜的我都開嗜睡的藥給他，或是衛教他們外面流感很多，不要去公共場所在家好好休息XDDD」。

張斯綱下午接獲民眾的投訴，指出根據熱心民眾查證，陳憬儀是衛生福利部桃園醫院急診部主治醫師，遭到揭露後已刪除留言，並關閉帳號。目前，他已根據留言截圖向台北市警察局備案，並呼籲民眾選前保持理性。

▲陳姓女醫師對自己的言論，深感抱歉。（圖／翻攝自桃園醫院官網）



「假若陳憬儀真的利用職務之便干擾選務，甚至危及病患身體健康，主管機關應儘速介入，勿枉勿縱！」最後，張斯綱強調，「無論選舉結果如何，都是民主可貴的價值，必須尊重其他人選擇的權利，我們嚴厲譴責這種破壞民主的行為！」

不過，涉事的陳姓女醫師已在臉書上向社會大眾道歉，並強調留言純屬和朋友的玩笑話，「本人看病一向本持醫師專業，絕不會給病人不適當藥物」，同時希望「大家能給我與家人一個平靜的生活」。

此外，桃園醫院也在官網發聲明指出，經約談該醫師，對方表示僅為開玩笑說法，並無特殊意思。本院已立即個別輔導與糾正。

▲陳姓女醫師和朋友的玩笑話，造成社會大眾的誤解，她刪留言並道歉。（圖／翻攝詹江村臉書）



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