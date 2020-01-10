影／新北造勢民眾狂喊「韓國瑜凍蒜！」王金平堅持不開口表情超尷尬

記者羅婉庭／新北報導

前立法院長王金平10日晚間出席「新北選前之夜造勢」，他在致詞後，主持人蔡博文高喊「韓國瑜凍蒜！」王金平則是緊閉著嘴巴，一下看台下民眾、一下看主持人，雙手緊握麥克風，表情十分尷尬。

▲2020板橋選前之夜，王金平助講。（圖／ETtoday攝影中心攝）

王金平致詞表示，國民黨提名的立委候選人每一位都很優秀，一定要讓國民黨立委在國會過半，至少要比民進黨更多，然後國家安全、社會安定、人民各種觀念才能保障。

他表示，自己在立法院已經44年，月底要離開，卸任當時要選總統，他也是跟民進黨高層說，「是你們做太爛，如果做好，我怎麼可能要選！」可見民進黨執政讓人無法認同接受。

王金平表示，民進黨曾說過，要堅守三個大事情：一、一定要團結全民；二、守護民主與自由。三、壯大台灣。結果他們全面執政後都沒做到，不盡責的政府「要不要換掉？」

他說，立法院民進黨過半帶來台灣的災難，最重要的要守衛民主核心精神，就是要多數尊重少數、少數服從多數，才是民主的精神，他們在立法院卻靠著絕對過半，想要過什麼就過什麼。

王金平表示，反滲透法有需要那麼快通過嗎？內容他不過問，但他強調程序正義要守住，重要的案子要由政府提案，怎麼隨隨便便由立委提案，立委怎麼知道滲透不滲透，政府提案，立委提對案，才是真正的做法。

他強調，反滲透法關係到那麼多人，新的民意明天就決定了，今年2月1日就要組成新的立法院，若等到那時再來提案、討論，發揮民主的精神，多數尊重少數，互相商量研究討論讓全民都能接受，但是他們沒這樣做。

王金平最後表示，無論如何，這次選舉一定要讓國民黨比民進黨更多席次，這次立委選舉，拚過73立委，新北要爭取最多席次，要選12個，立法院能不能過半，最重要關鍵就是新北市，新北市如果全壘打，國民黨絕對可以變最大黨，國家才有救、立法院才能得到真正、和平、理性、公正的立法工作。

但是王金平致詞之後，主持人帶著全場粉絲喊「韓國瑜凍蒜！國民黨加油！」的時候，王金平面露尷尬，雙手拿著麥克風，沒有跟著喊也不願跟著舉手。主辦方規劃約在9點時與高雄夢時代廣場連線，新北的支持者將透過大螢幕為韓國瑜加油。

▲2020新北市選前之夜，支持群眾。（圖／記者羅婉庭攝）