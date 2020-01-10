蔡英文決戰高雄！「5問號」批韓：政策沒一項實現　籲民眾「別被騙第2次」

記者吳奕靖、洪正達、許宥孺、陳韻如／高雄報導

2020選前之夜藍綠決戰高雄，競選連任的總統蔡英文也選擇在鳳山展開「2020台灣要贏 蔡英文光復高雄造勢晚會」，而她在致詞時，提出5個問題，「愛情摩天輪蓋好了嗎？阿諾有來台灣嗎？石油有開始挖嗎？F1賽車場有在蓋嗎？大家有發大財嗎？」痛批對手韓國瑜信口開河，也呼籲高雄民眾，「絕對不能被騙第2次」。

▲2020鳳山選前之夜，蔡英文呼籲選民，「絕對不要再被韓國瑜騙第2次」。（圖／ETtoday記者攝）

蔡英文選前之夜選擇到高雄鳳山舉辦造勢，與對手韓國瑜較勁意味濃厚，而主辦單位在她抵達前，就喊出，「現場人數突破30萬人」，場面相當盛大。

蔡英文在致詞時提到，韓國瑜9日在凱道的造勢活動上問支持者，「民進黨執政你有快樂嗎？」讓她忍不住反問韓國瑜，「在你執政之下，高雄市民快樂嗎？」而此話一出，台下民眾全齊聲高喊，「不快樂」。

對此，蔡英文提出了5個問題質問韓國瑜，「愛情摩天輪蓋好了嗎？阿諾有來台灣嗎？石油有開始挖嗎？F1賽車場有在蓋嗎？大家有發大財嗎？」蔡英文表示，韓國瑜說，寧願相信高雄人1次，也不要給蔡英文騙2次，「這句話是不是說反了？高雄已經被他騙第1次，高雄人絕對不能被騙第2次」。

▲2020鳳山選前之夜空拍，主辦單位喊，「現場突破30萬人」。（圖／競總提供）



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