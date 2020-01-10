臉書大頭貼成最後催票機會！把握今晚12時點前「黃金時刻」

記者柯沛辰／綜合報導

大選投票進入倒數時刻，許多人紛紛在臉書換上特定陣營的大頭貼、特效框，替支持的候選人拉票。中選會表示，民眾的大頭貼只要在時限前（1月11日0時起）上傳完畢，且時限後不再更新、轉傳，就不算是新的競選活動，沒有違反選罷法的問題。

中選會指出，投票日當天零時起，不得透過社群媒體或任何方式，為候選人或政黨助選及宣傳，違者處以新台幣50萬以上500萬元以下罰鍰，也就是說LINE、FB等常用社群平台都不得轉發催票訊息。

如今大選在即，內政部政務次長陳宗彥把握機會，在臉書上換上特定陣營大頭貼，但他已設定時間，到今晚10點就會自動撤下。至於大頭貼不換、一路放到隔天是否觸法，他表示要由中選會認定。

▲內政部政務次長陳宗彥換上特效框，設定10點自動撤下。（圖／翻攝自臉書）

對此，中選會回應，只要不超過今晚12點就沒有問題，但11日零時起依法就不能再上傳特定候選人的大頭貼、套用特效框。由於臉書更換大頭貼會顯示時間，所以查證即認定上不會有問題。

中選會提醒，投票日當天也不得從事競選或助選活動，無論是穿著國民黨推出的「鋼鐵H飛行夾克」，還是民進黨推出的「護國保台」空軍外套，都會被視為是助選行為，因此當天不得穿著。

不過，穿著「國旗裝」不在現行法律規範中，因此投票當天允許穿著國旗裝，但依舊不得對他人投票進行干擾，或有其他助選行為。

▲蔡英文也換上專屬特效框，把握最後催票機會。（圖／翻攝自臉書）

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