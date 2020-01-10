快訊／蔡英文還沒到凱道…主辦單位嗨爆直喊：線上+線下破31萬人

記者袁茵、蔣婕妤、陶本和、林銘翰／台北報導

2020總統大選在即，蔡英文選前之夜於晚間19時正式開始，下午5時許人潮已逐漸湧入凱道，《ETtoday新聞雲》全程直播。總統蔡英文預計在晚間9點35分上台致詞，主辦單位於晚間7時50分公布，透過蔡英文LINE官方帳號的「1月11日你會回家投票嗎？」題目，得到線上加線下共有31萬人。

蔡英文競辦發言人團隊在凱道造勢時，要求現場民眾、觀看直播的民眾拿出手機，查看蔡英文官方LINE帳號頁面，裡面有一題「明天1月11日你會回家投票嗎？」題目，並給20秒要大家按下去，推算出共有31萬多人在現場或線上觀看直播。

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▼2020凱道選前之夜。（圖／記者李毓康攝）

▼2020凱道選前之夜，凱道7:40凱道大景。（圖／記者湯興漢攝）



