澎湖「佛系選戰」最大動員！選前夜「藍綠分別遊行」決戰馬公

▲澎湖縣立委候選人楊曜（左）、歐中慨（中）與呂應宏（右）。（圖／翻攝自Facebook／楊曜、歐中慨、呂應宏）

記者蔡紹堅／綜合報導

澎湖2020立委選舉本次有3名候選人競逐，分別為國民黨籍的現任議員歐中慨、民進黨籍的現任立委楊曜，以及喜樂島聯盟的呂應宏。值得注意的是，過去一到選舉總是到處插滿旗幟、掛滿看板，但澎湖這次卻相當平靜，被外界笑稱為「佛系選戰」，只有在10日的選前之夜，歐中慨與楊曜分別在馬公市舉辦遊行。

歐中慨擔任多屆澎湖縣議員，本次參選立委政見著重在醫療與交通，他表示，自己長期以來關注耕耘的醫療服務，長照醫療大樓整合洗腎中心、復健中心、化療電療設備並容納護理之家，絕對要做，「離島醫療環境衍生出的護病比問題，是中慨必定要實現的，唯有優化護病比，才能讓醫護人員和所有鄉親，都享受到更好的醫療環境。」

離島交通方面，歐中慨指出，新台華輪大家都等了太久，「返鄉之路不該如此艱難，當選後將監督交通部，儘速完成符合鄉親需要的台輪。」

▼歐中慨。（圖／翻攝自Facebook／歐中慨）

楊曜本次爭取連任，有實質政績優勢，也延續上屆政見，持續推動「3個五億計畫」，以經費來提升醫療品質、加強海洋復育、延長觀光季節，具體包含提升醫療設備、補足醫護人力、清除海底覆網、淨化海岸沙灘、推動秋冬觀光活動、縮短觀光淡季。

此外，澎湖跨海三招的改建、澎防部與後備司令部的遷建、台華輪的汰建，以及兩棟長照醫療大樓與縣民運動中心的興建，也都是楊曜此次關注的重點，

▼林佳龍為楊曜掃街拜票。（圖／翻攝自Facebook／楊曜）



呂應宏除了主打喜樂島聯盟的獨立建國、正名制憲的宗旨外，也提出許多地方政見，包含打造澎湖長照醫療島、打拚「在地生產消費」」、打量新生代智慧生活教育、打開全年全方位海域觀光樞紐等。

▼呂應宏。（圖／記者馬叔安攝）