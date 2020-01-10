直奔許淑華競總　香港議員：盼妳進國會捍衛自由、守護民主





▲許淑華。（圖／許淑華競選辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

2020總統、立委大選在即，有香港議員在選戰最後階段，特地到立委候選人許淑華的競總為她加油，希望許淑華當選立委後，能強化台灣守護民主的力量。

2019的香港區議員選舉，民主派以389席：59席的選舉結果，大勝親中建制派。民主派的區議員趁著台灣2020大選，親自到台灣第一線觀察這場全世界都在關注的選舉，希望加持力挺民主自由陣營的台灣候選人。

香港區議員特別到松信選區的許淑華競總，為她加油打氣，「相信民主的力量會戰勝專制，希望許淑華能進入國會，成為自由與人權的捍衛者，強化台灣民主的力量。對香港反送中事件，最好的幫助就是守護台灣的民主自由，讓民主台灣成為香港堅強的後盾。」

現職為台北市議員的許淑華表示，「知道自己責任重大，每天5點就開始拜票，除了例行的議會業務、選民服務，剩餘時間都拚盡全力在拉票拜票。希望能為台灣民主增加關鍵的力量。」

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