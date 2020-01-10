韓國瑜蔡英文今晚決戰高雄　面積比藍3綠4「藍喊50萬、綠說20萬」

▲藍綠今晚選前之夜決戰高雄，比實力也比人氣。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

今晚就是2020總統大選「選前之夜」，韓國瑜、蔡英文都選擇在高雄舉辦投票前的最後大拚場，其中在人數方面，韓「台糖物流園區」訴求50萬人參加，蔡英文則在「鳳山西站廣場」訴求20萬人到場，到底雙邊誰能夠達標，再過幾個小時就能見真章。

在場地面積部分，對照2018年市長選戰選前之夜綠營揭露的資料來看，雙方都在同一地點舉行，台糖園區面積為41,516平方公尺，鳳山西站為65,129平方公尺，場比面積藍綠約是3比4，是否可達到預期人數，雙方各自解讀。

目前群眾造勢人數計算方法，比較科學的算法是以每平方公尺最多站3人：不扣除舞台和布置，高雄藍營這次使用台糖園區41,516平方公尺*3，擠滿人最多是12萬5000人；高雄綠營使用的鳳山場，不扣除舞台和布置，65,129平方公尺*3，擠滿人最多是19萬5000人。不能再多了，除非是疊成「人床」。

▲依照2018年陳其邁競選辦公室揭露的資料來看，明天選前之夜雙方是否能達標，各自解讀，藍綠面積比約3比4。（圖／資料照／陳其邁競辦提供）



從活動安排來看，在蔡英文部分，從傍晚5點起將由總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁等人在鳳山西站出口發放「光復高雄新年快樂」限量3萬個紅包袋，晚會隨後會在6點開始，總統蔡英文預計在晚間7點40分上台，隨後在前往台中進行造勢，在人數方面，蔡陣營喊出20萬人到場，執行總幹事康裕成表示，綠營選前之夜場地面積稍大於對手，不過他們僅訴求20萬人到場，如果場地每個角落都填滿人，參加人數應可比對方多，提到韓陣營「總統府」舞台，康也不忘諷刺就像韓一樣，假政見、假總統府。

▲蔡英文在選前之夜場地擺出「椅海」（圖／記者吳奕靖攝）

蔡英文競總表示，選前之夜邀請南台灣的朋友和高雄人一起站出來，下午5點在捷運站領取完紅包袋後，直接步行到活動現場，光復高雄之夜預計於晚間6點正式開始，表演團體部分，邀請歌手林宗興、以及陳明章老師帶領的樂團，以溫暖的聲音，一起找回高雄這座城市的溫暖。

另邊韓國瑜陣營部分，在競總今天所規劃的行程中，首先在下午2點前往南投與同黨拼連任的立委許淑華掃街，3點鐘原班人馬再前往也是力拼連任的馬文君進行掃街拜票，全部行程結束後立刻直奔高雄台糖物流園區參加「選前之夜千軍萬馬高雄見」，韓國瑜本人預計在晚間的21點05分上台。

在節目流程部分，選前之夜晚會時間從晚間6點起到10點，上台助講的部分依序由周錫瑋、葉匡時、謝龍介、胡志強、李四川、黃健庭，以及李四川，中間由表演由黃俊雄布袋戲及謝龍介、苦海女神龍黃鳳儀進行《台語四句聯大PK》，最後除了3位神秘嘉賓登台外，韓國瑜將於晚間9點5分上台，過程中還會與新北板橋晚會進行連線，是否能重現當初市長選戰中的氣勢，不過到底「神秘嘉賓」是誰，雖曾盛傳是「賣菜阿嬤」陳樹菊，不過韓營全部守口如瓶，堅持不透露半點資訊。

▲韓國瑜選前之夜場地剛過中午已經不少韓粉湧入。（圖／記者洪靖宜攝）