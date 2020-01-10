選前衝刺掃街！　賴清德：太陽出來「韓流」已不足為懼

▲賴清德 。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／新北報導

選前最後衝刺日，民進黨副總統候選人賴清德10日陪黨籍立委候選人蘇巧慧車隊掃街，所到之處都有大批民眾歡迎。賴清德受訪表示，太陽出來，「韓流」不足為懼，今天晚上在凱道格蘭大道上面一起見面、一起贏。

賴清德表示，昨天天氣那麼好，今天太陽又出來，明天天氣也很好，「韓流已經不足為懼了」。一旁的蘇巧慧也說，北風和太陽，最後還是溫暖的太陽會贏得人心。

另一方面，對於對手黃志雄9、10日接連與國民黨總統候選人韓國瑜同框造勢，全力催票，蘇巧慧說，新北確實是這一次民進黨在立法院能不能過半的關鍵，每一位候選人都非常認真，會一席一席來守住。

賴清德認為，國民黨的造勢活動人不少，但這不會對民進黨形成壓力，反而是一個激勵，今天晚上在凱達格蘭大道上面一起見面、一起贏、一起拚。

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