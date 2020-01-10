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竹縣第二選區／鄭朝方掃街送蔡英文「勝選特調」　蘇貞昌挺綠營斜槓青年

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▲▼蔡英文，鄭朝方周江杰車新竹掃街行程。（圖／記者徐斌慎攝）

▲鄭朝方送總統蔡英文「2020勝選特調」。（圖／記者徐斌慎攝）

記者游郁香／綜合報導

2020大選進入倒數最後一天，代表民進黨參選新竹縣第二選區立委的鄭朝方，得到多位綠營大咖相挺，行政院長蘇貞昌大讚他是「斜槓青年」，「新來的不但講得通，而且有一些新觀念。」總統蔡英文9日也來到他位於竹北的服務處，進行車隊掃街，鄭朝方獻上「2020勝選特調」香氛蠟燭，被總統誇讚是「最用心的禮物」。

因為父親是前新竹縣長鄭永金，鄭朝方被貼上了「政二代」標籤，但他從法律系畢業後，進入媒體圈當過記者、主播，也做音樂，2008年入圍金曲獎最佳作詞人、最佳客語專輯，還得過廣播金鐘獎；行政院長蘇貞昌去年12月輔選時，大讚這位「斜槓青年」針對教育、交通和環境3大面向的政見非常用心。

蘇貞昌說，「這個年輕人很特別，他剛好趕上新時代，我看他不但學歷好，在加拿大得到國際大獎，還做電視台、廣播節目、客家主持人，新來的不但講得通，而且有一些新觀念。」他替鄭朝方催票，直言「真的要改變，就在現在」，「要送去立法院，就要讓鄭朝方去，不要讓丟水球、撒麵粉的去，才能通過，立法院要靠你們讓這種年輕人進來。」

▲▼蔡英文，鄭朝方周江杰車新竹掃街行程。（圖／記者徐斌慎攝）

▲總統蔡英文陪同鄭朝方掃街。（圖／記者徐斌慎攝）

總統蔡英文9日也親自造訪鄭朝方的竹北服務處，進行車隊掃街，鄭朝方獻上「2020勝選特調」香氛蠟燭，他為總統選的味道是梔子花，賴清德是台灣檜木，自己的代表味道則是富含客家意味的茶花，被總統誇讚是最特別又用心的禮物。

另外，蔡英文的搭檔賴清德、交通部長林佳龍和文化部長鄭麗君也特地拍片力挺鄭朝方。選前最後一夜，鄭朝方邀請民眾一起與他走「勝利的最後一哩路」，最後會在竹東圓環前向縣民說出這段時間的心底話。

新竹縣第二選區由7人競逐，由於票源多有重疊，選情複雜，其中鄭朝方、國民黨提名的5屆新竹縣議員林思銘和國會政黨聯盟的邱靖雅實力較突出，形成「三角督」局面。

▲鄭朝方、田耕豪、賴清德。（圖／記者陳凱力攝）

▲鄭朝方獲綠營大咖力挺。（圖／記者陳凱力攝）

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