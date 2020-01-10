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嘉義市立委8搶1激戰　選前之夜中央圓環分兩區尬聲量

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▲▼ 蔡英文總統、王美惠立委候選人競選總部成立晚會。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民進黨嘉義市立委候選人王美惠競選總部。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者路皓惟／綜合報導

2020嘉義市選區立委選舉壓軸「選前之夜」將於今10日晚間6點登場，今年嘉義市以中山路劃分北(A區)和南(B區)，各個立委候選人都將進行最後衝刺，為選前之夜拉開序幕，而8名立委候選人當中，唯獨無黨的凌子楚沒有參與。

王美惠今晚6點將於嘉義中央圓環北區舉行選前之夜，車隊掃街沿途經過中山路、民生北路、民權路、吳鳳北路，最後回到中央圓環北區。選前之夜預計將以嘉年華形式進行，搭配舞台車和辣台妹舞者，將氣氛炒熱到最高點。

國民黨傅大偉的選前之夜也將出動大型戰車，進行沿途掃街，隊伍繞行範圍為民生北路、中山路、吳鳳北路和民族路。傅大偉掃街路線與無黨籍候選人戴寧、陳泰山及國會政黨聯盟郭瑞豐同區。

無黨籍候選人凌子楚則是選擇不辦選前之夜，而是在今日上午10點與子女展開步行掃街行程，沿途經過東安宮和仁武宮等廟，並在臉書粉絲專頁上進行直播，用最貼近選民的方式呈現嘉義文化，並為選前進行最後衝刺。

無黨的黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統將於下午6點以財神總統現財神真身，搭乘百萬名車進場，並直接前往位於文化路155號之2的超商，他表示整晚都將在此定點，準備迎接偉大勝利。

▲▼嘉義市無黨籍候選人凌子楚。（圖／翻攝自Facebook／凌子楚 最清楚）

▲嘉義市無黨籍候選人凌子楚。（圖／翻攝自Facebook／凌子楚 最清楚）

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