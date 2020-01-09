民眾黨選前之夜同台有「異」見　郭台銘：要聽柯文哲還是內部的？

記者楊亞璇／台北報導



鴻海創辦人郭台銘8日「不請自來」主動參加民眾黨基隆大眾走活動，未事先告知民眾黨，引發民眾黨內部人員不滿；又傳出民眾黨內部有聲音不希望郭台銘在選前之夜上台。對此，郭台銘表示，是要聽柯市長還是聽「內部」的？

郭台銘9日為新北市立委候選人李正皓剃頭，宣示進國會決心。對於前往基隆大眾走活動一事，郭台銘表示，民眾黨原本排的是今天，但李正皓臨時邀請他來剃頭。

郭台銘強調，第一次背氣球是幫民眾黨背的，怎們做都有兩派論調，但是都是由他的幕僚蔡壁如溝通的結果，雙方都認為能夠讓民眾黨吸引到選票。

至於是否會出席親民黨與民眾黨兩邊的選前之夜，郭台銘表示，幕僚作業還在規劃中，大家保留一些機密。

另外，對於民眾黨傳出因不滿郭台銘在民眾黨及親民黨兩邊押寶，因此不希望郭台銘在選前之夜上台，但民眾黨主席柯文哲卻沒有意見，因此可能安排兩人錯開時間上台，郭台銘則反問，「你們認為應該是聽柯市長的，還是聽『內部』的？」內部代表什麼他不了解，但他們跟柯文哲或是蔡壁如溝通管道皆溝通暢通無阻。

郭台銘強調，他沒有不開心，現在最重要的就是如何把第三勢力最大化，讓這些優秀的年輕人能夠進入到國會，讓藍綠都不要過半，藍綠惡鬥對台灣社會是不健康的。