快訊／韓國瑜凱道造勢旗海飄揚超震撼！　晚間7：30主辦高呼人數破60萬人

▲「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜9日舉行「凱道勝利晚會」，號召百萬庶民站出來。主持人沈玉琳於晚將點 分宣布現場人數突破 60萬人，台下民眾掀起一陣歡呼，支持者奮力揮舞國旗，場面相當壯觀，緊接著韓國瑜將在大約8點20分上台講話，氣氛掀起最高潮。

晚會於傍晚5點正式開始，截至下午4點，人潮仍持續不斷湧入周遭，已經蔓延至景福門外，主辦單位喊出人數達10萬人，下午6點40分左右，主持人沈玉琳高喊現場人數破50萬人，隨著時間越晚，人潮持續從周邊湧入，從空拍圖看，景福門後仁愛路、信義路已佈滿人潮，場面相當震撼。

歷任黨主席吳伯雄、馬英九、現任黨主席吳敦義，以及國民黨副主席郝龍斌接力上台致詞，展現國民黨團結一心的氣勢。吳伯雄致詞時更說，現場人數比以前每一場都還多，相當感動，抬頭又看見月亮又大又圓，「我忍不住想唱一首月亮代表我的心」。話一說完，主持人馬上請樂手伴奏，吳伯雄順勢開口唱了幾句，贏得現場一片喝采。

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