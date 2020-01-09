跟高嘉瑜一起吃米粉「太幸運了」　港粉來台終於堵到港湖女神





▲立委高嘉瑜與香港旅客一起吃米粉。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

總統、立委大選將在11日舉行，各立委候選人都抓緊最後幾個小時掃街拉票。競爭激烈的台北市第四選區是現任立委李彥秀對上「港湖女神」高嘉瑜，高嘉瑜在今（9日）晚與民進黨秘書長羅文嘉及市議員江志銘在內湖進行掃街拜票，時間還沒到，競選辦公室就湧現了人潮，更有一名香港旅客特地從香港飛來台灣，就是希望能見高嘉瑜一面。

高嘉瑜今晚7時在內湖進行車隊掃街拉票，不到7時她抵達競辦，許多熱情民眾爭先恐後與她簽名、拍照。一名香港旅客Joshua特別在昨日搭飛機抵達台灣，希望能觀看台灣大選，除了興奮與高嘉瑜合照外，也開心表示，能看到美女議員、港湖女神覺得自己相當幸運。

▲立委高嘉瑜 。（圖／記者許展溢攝）

看到這麼多民眾力挺，高嘉瑜也表示，這幾天在路上看到很多新加坡、香港、大陸來的支持者，「他們都是看著我的直播跟來的，我滿意外的，大家都很關心台灣選舉」，甚至今早還有一名香港新任議員都特別到競辦與高嘉瑜見面，希望以行動支持她。

Joshua說，自己特別挑了四天有空的時間來台灣，看完開票周日就回香港了，雖然短短時間，但就是希望可以了解台灣的選舉狀況，他認為，香港的選舉制度、運作其實跟台灣還是差很大，一方面想了解選情結果，另一方面也想要來學習。隨後他也與高嘉瑜一起享用台灣小吃炒米粉，興奮表示，「自己能跟高嘉瑜一起用餐太幸運了」。