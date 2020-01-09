「比四年前過得好就投蔡英文」　趙少康：我是知識藍都挺韓國瑜了

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜9日在台北凱道舉辦造勢大會，資深媒體人趙少康也到場助講，他在致詞時直接要選民問問自己，如果比四年前過得好，就投蔡英文。為了替韓國瑜拉票，趙少康也直接挑明地說，「我是知識藍都挺韓國瑜了」。

趙少康表示，如果比四年前過得不好，就投韓國瑜，總統蔡英文如果當選，台灣會更壞，蔡英文如果當選，他看不到台灣前途，民進黨立法院席次若過半，台灣民主會完蛋，不能讓蔡英文當選，也不能讓民進黨過半。

趙少康在台上也直接跟現場支持者喊話，「做不好就怎樣？」台下群眾高喊「下台」！趙少康又說「蔡英文怎樣？」台下齊喊「下台！」現場群眾的情緒一度高漲。

趙少康接著說，這是民主最基本的原則對不對？大家要記得過去的教訓，上次投票率大約66％多，民進黨上任後大砍年金，民進黨上任，財政更糟，軍公教會出來投票。

針對「知識藍」、「經濟藍」，趙少康說，另外一個人在觀望，「我是什麼藍？我就是知識藍，我也是經濟藍」，「我是知識藍都挺韓國瑜了」，所有知識藍、經濟藍站出來，起碼也多了一兩百萬票。

對於「郭粉」跟鴻海創辦人郭台銘近來頻頻地親民黨催票，趙少康也說，過去曾給鴻海創辦人郭台銘一些建議，「初選輸了就是輸了」，郭台銘的「郭家軍」有的去親民黨，有的去民眾黨，「跟郭粉喊話我最有資格喊話，總統支持韓國瑜，區域立委支持國民黨，不分區隨便他們」。





▲趙少康。（圖／ETtoday記者攝）