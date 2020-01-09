國民黨自評大選總統領先、立委過半　最快2月提出重審反滲透法

記者黃翊婷／綜合報導

選前最後兩天國民黨進行內部評估，認為在總統選舉方面暫居領先，立委選舉方面有望拿下過半席次。此外，對於先前通過的反滲透法，國民黨如果能在立委選舉中拿下過半席次，2月新國會成立後不排除會重審反滲透法。

▲反滲透法去年底已在立法院三讀通過。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院去年12月31日三讀通過反滲透法，隨後整理法案並完成公文程序，再送交總統府，最後經由總統蔡英文公布總統令就會實施。對於外界猜測公布時間應該是在1月11日選舉前，蔡英文本月6日受訪時曾談到，一切都會依照程序處理，也會注意法律上的問題，沒有選舉考量。

但三讀通過反滲透法是否真的能吸住選票，目前蔡英文、韓國瑜兩人的支持度差距又是如何，根據《中國時報》報導，國民黨內部8日進行評估，認為總統選舉方面韓暫居領先，不過差距尚未拉開，立委選舉則有望過半，拿下57至60席的席次；而在反滲透法方面，國民黨同日召開中常會，中常委姚江臨主張假如立委席次過半，2月新國會成立後，將以「不廢除」的方式重審反滲透法，把可能侵害人權、空白授權等爭議內容去除，這樣就能提高國家安全，也不會被扣上紅帽子。

▲民間團體在立法院外抗議。（圖／記者羅志華攝）

由於其他中常委對於上述提議都沒有異議，是否重審反滲透法，一切將在1月11日後揭曉。而面對國民黨批評反滲透法為綠色恐怖一事，內政部8日與陸委會、法務部共同召開記者會回應，陸委會主委陳明通指出，反滲透法是反滲透，不會影響兩岸交流，反而是保障了兩岸交流正常化，讓兩岸在經商、就學、旅遊與宗教等方面的交流，都能回歸單純的初衷。

陳明通提到，反滲透法是導正兩岸正常交流，降低來自北京政治企圖的滲透干預作為，防範境外敵對勢力透過在地協力者，進行違法遊說、從事競選活動、破壞集會遊行、捐贈政治獻金等行為，是要守護民主政治的核心內涵，而且反滲透法只處罰故意行為，不處罰過失，必須有滲透作為加上不法行為，才會成為處罰的對象，不會這麼容易就入人於罪，「台灣是民主開放的社會，而且權力分立，更有媒體輿論『第四權』的監督，行政部門若濫訴就會面臨社會壓力，不會有濫權的情況。」