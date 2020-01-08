韓冰選前不現身了？　李佳芬自嘲：出來被黑嗎

▲李佳芬出席感恩見面茶會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬8日下午替立委候選人蔣萬安站台，現場支持者把會場擠得水洩不通，李佳芬致詞時一度被支持者高喊加油聲打斷，充分展現李佳芬與蔣萬安的高人氣，對於外界關注女兒韓冰是否選前現身，李佳芬感嘆選舉遭到鋪天蓋地抹黑，忍不住自嘲說「出來被黑嗎？」

李佳芬8日下午替蔣萬安助選，致詞時感嘆選舉期間遭到鋪天蓋地的抹黑，「執政黨好像變成在野黨，我也搞不清楚，反正就是黑嘛！每天找事情黑嘛！」面對大家不斷關心韓冰不出來嗎？李佳芬反問「出來被黑嗎？」她強調，父母最大的目標就是照顧自己的孩子，保護孩子是天經地義，如果今天這是一場正常的選舉，孩子站出來無可厚非，並感謝外界對女兒的疼愛。

李佳芬提到，蔣萬安參選國民黨中常委期間，韓冰曾短暫當過他的助理，因此也是她的「前老闆」，蔣萬安則稱讚韓冰比他還會與地方民眾、長輩互動，比他還會拜票，就像韓國瑜、李佳芬一樣陽光、親切，直呼自己也在韓冰身上學到很多。

此外，李佳芬也提到，她兩個多月以來跑了九個國家共十幾個城市，看到很多華僑、台商的熱情，她深深感動，「華僑、海外台商在海外幾十年奮鬥，在海外站穩腳步，國內對他們的幫助有限，反而都是他們在幫助我們，幫我們拓展外交、建立友善關係，回饋當地。」

李佳芬說，現在東南亞所有的國家幾乎都有我們的親家，這就是台灣國力的延伸，但讓台商相當感慨的是，東南亞國家的經濟成長都是6％以上，「台灣真的要努力，再不努力，十年後越南會趕過台灣。」

李佳芬表示，許多新住民媽媽告訴她，「佳芬姐不要再一直告訴我們（學校）教母語，我們希望學校教我的孩子英文，只要中、英文強，母語我們自己會來，你教不過我們的！」還有越南媽媽跟她說，「我越南話講的比學校老師好啦！」她強調，學校可以有多國語言的活動，讓新住民語言的老師來帶文化活動，在學校多多推展各國不同的人文風情，讓孩子了解世界之大。