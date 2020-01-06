連勝文讚張嘉郡活力熱誠　雲林未來翻轉起飛關鍵

圖、文／張嘉郡競選辦公室提供

雲林縣第一選區立法委員候選人登記第1號張嘉郡，今天下午由中國國民黨中央委員連勝文、新北市議員徐弘庭及地方各界陪同，在口湖鄉車隊掃街拜票，沿途民眾燃放鞭炮熱烈歡迎。連勝文稱讚張嘉郡充滿活力、熱誠又有國際經驗，張嘉郡當選立委，將是雲林未來翻轉起飛的關鍵。

張嘉郡下午在雲林縣口湖鄉車隊掃街拜票，除了連勝文、徐弘庭，還有擔任口湖鄉競選總部總執行長的農會前總幹事呂老乾、婦女後援會會長蕭幼梅、鄉民代表會主席蘇慶璋、多名鄉民代表及村長、國民黨雲林青工總會總會長林建助等各界陪同，車隊浩蕩，沿途民眾燃放鞭炮歡迎，有許多民眾更熱情比讚手勢，代表張嘉郡登記第1號及稱讚。

在口湖鄉下崙福安宮參拜時，連勝文接受訪問指出，在台北他有許多雲林同鄉的朋友，雲林同鄉旅外人數眾多，大家都關心雲林的發展，雲林充滿機會也有許多好條件，期望能翻轉邁向新局，吸引更多年輕人返回故鄉發展。

連勝文表示，未來雲林不論在台灣嶄露頭角或邁向國際，需要一位像張嘉郡充滿活力、熱誠、有國際經驗、年輕、有幹勁的新立委，推動未來雲林新發展，會特地來雲林助選，希望靠著大家的努力、拜託支持，張嘉郡當選立委，不只是她個人的當選，更是雲林未來翻轉起飛的關鍵。

張嘉郡拜票車隊穿梭口湖鄉大街小巷，受到當地鄉親熱情歡迎，在短暫下車拜廟時，許多鄉親看到連勝文都爭相握手問好，並祝賀張嘉郡能高票當選，車隊在傍晚時分來到口湖鄉公所所在的熱鬧街區，鄉親大隊陣容下車，徒步掃街拜票至當地會水宮參拜，張嘉郡沿途與鄉親親切互動、拜託支持，氣氛熱烈，展現張嘉郡在口湖鄉的受歡迎高人氣指數。