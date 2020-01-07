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淡水漁人碼頭遊艇「親海新動線」　海洋多元遊憩新選擇

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▲ 淡水漁人碼頭遊艇「親海新動線」 海洋多元遊憩新選擇。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 淡水漁人碼頭遊艇「親海新動線」，海洋多元遊憩新選擇。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

淡水第二漁港漁人碼頭為全國著名觀光休閒漁港，基礎設施完善且交通便捷，使漁人碼頭具備發展海洋遊憩的地利條件。漁人碼頭作為漁港多元轉型示範港，吸引遊艇業者進駐外並提供漁民漁作轉型，目前漁人碼頭遊艇管理公司領袖海洋於港區，除提供遊艇服務外，並推廣遊艇駕訓班等，為漁港多元化注入全新能量，也為國人提供更多海洋遊憩的新選擇。

農業局長李玟表示，漁人碼頭遊艇區域的啟用，可串聯基隆八斗子遊艇專區、貢寮龍洞遊艇港及宜蘭烏石遊艇專區等，再搭配新北市府規劃其他兼具觀光發展潛力的後厝、富基、草里與水尾、萬里及水湳洞等6處漁港，提供北台灣遊艇串聯新動線。

▲ 淡水漁人碼頭遊艇「親海新動線」 海洋多元遊憩新選擇。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 淡水漁人碼頭遊艇「親海新動線」。

其中，後厝漁港鄰近淺水灣海濱公園適合親子郊遊、富基漁港除了在漁市大啖生猛海鮮外，亦可至風稜石、老梅綠石槽欣賞特殊地質景色，金山老街、獅頭山公園及水湳洞陰陽海皆為北海岸遊樂不可錯過的優質體驗，以往開車才能抵達的北海岸周邊景點，將隨著遊艇產業的發展，水路到達不再遙不可及，岸上觀光帶動漁村周邊利用，推行新北海洋觀光產業鏈。

李玟說，遊艇活動多元，從浮潛、水上活動、海洋派對甚至是海上婚紗拍攝一應俱全，無論是家族年節旅遊或公司團體文康活動，皆有相對應的遊艇行程提供挑選。隨著遊艇碼頭建設與遊艇的普及，可以讓我們與海的距離更加靠近，新的一年或許可嘗試些不一樣的體驗，現在就來趟隨心所欲的遊艇之旅吧！

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 淡水漁人碼頭遊艇「親海新動線」 海洋多元遊憩新選擇。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 淡水漁人碼頭遊艇專用碼頭。

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