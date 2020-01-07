「臺灣工藝之家」許朝宗大師陶藝特展　傳承工藝之顛文化

▲「臺灣工藝之家」許朝宗大師個人特展，傳承工藝之顛陶藝文化。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

台灣陶瓷工藝大師許朝宗，從仿古瓷器、金彩、鐵鏽花釉到漆線雕技術，賦予瓷器多元風貌，細緻仿古青花瓷、晶瑩如玉汝窯作品、燦爛動人的金彩系列、高雅沉靜的鐵鏽花系列。籌辦「鶯歌的臺灣工藝之家－許朝宗陶藝展」特覽。即日起至2020年2月9日止，敬邀大家共同蒞臨參觀，透過鶯歌當代陶瓷藝術，體驗鶯歌文化生活！

鶯歌是一個雅俗共賞的陶瓷舞臺，長年耕耘的陶瓷工藝家許朝宗更榮獲臺灣工藝之家的肯定。細緻的仿古青花瓷、晶瑩如玉的汝窯作品、燦爛動人的金彩系列、高雅沉靜的鐵鏽花系列，以及造形突破工藝的陶土雕塑，都是他的得意之作。

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▲ 高雅沉靜的鐵鏽花系列，從仿古瓷器、金彩、鐵鏽花釉到漆線雕技術。

65歲的許朝宗投入陶瓷工藝超過40年，是第6屆國家工藝獎得主，2004年獲文建會選為台灣工藝之家，資深工藝師藝術精湛獎，目前在鶯歌經營「吉洲窯」，並成立許朝宗陶瓷藝術館，他更是首位獲德國頂級瓷器大廠麥森（Meissen）邀請駐廠創作的首位華人，大型陶板作品「蛻變」也獲麥森博物館珍藏。

許朝宗說，此次工藝展品題材取自於親子時光、兒時記憶、人生態度、自然景觀、歷史淵源、現代藝術及抽象意念，將日常生活的感受透過不同的媒材淬煉成品，所有創作作品，無庸置疑都是經典之作，保證大飽眼福滿載而歸。

「鶯歌的臺灣工藝之家－許朝宗陶藝展」來到新北市立鶯歌陶瓷博物館3F市民陶藝平臺進行展覽，並經新北市文化局指導籌辦，展期即日起至2020年2月9日止，敬邀大家共同蒞臨參觀，讓我們一起來回顧及傳承臺灣百年來的傳統文化與特色。

【展覽及活動資訊】

展覽名稱：鶯歌的臺灣工藝之家－許朝宗陶藝展

展覽期間：即日起至2020年2月9日止

開放時間：週二至週日上午9時至下午5時（週一休館）

展覽地點：新北市立鶯歌陶瓷博物館3F市民陶藝平臺

「時間對我們來說完全沒用！」



▲ 許朝宗投入陶瓷工藝超過40年，是第6屆國家工藝獎得主，2004年獲文建會選為台灣工藝之家。

▲ 燦爛動人的金彩系列、高雅沉靜的鐵鏽花系列。