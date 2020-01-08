「保衛自身不受侵略！」伊朗外長談空襲　官員學川普秀國旗隔空嗆

▲伊朗外交部長薩里夫（Javad Zarif）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗8日凌晨對美國在伊拉克的基地發動2波空襲行動，消息獲美方證實。伊朗媒體Fars News稍早發布一段未註明日期的最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）談話影片，他直言「美國可能傷害伊朗，但將傷及自身更多倍」。此外，伊朗外交部長查瑞夫（Javad Zarif）說，「我們不尋求情勢升溫或是戰爭，但我們會保衛自己不受任何侵略。」

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression. — Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020

綜合CNN、衛報、福斯新聞報導，伊朗此次至少發射15枚飛彈至伊拉克，共分成2波攻擊，中間間隔約1小時，其中10枚擊中美國阿薩德空軍基地（Al-Assad Air Base），一枚擊中艾比爾（Erbil）一處軍事基地，剩餘4枚沒有命中目標。根據稍早消息，美方正在評估基地受損狀況。

查瑞夫8日在推特發文表示，伊朗是根據《聯合國憲章》第51條採取相對應的自衛措施，且鎖定先前武裝攻擊伊朗公民級官員的基地，「我們不尋求情勢升溫或是戰爭，但我們會保衛自己不受任何侵略。」

此外，伊朗通訊部長賈赫羅米（Mohammad Javad Azari-Jahromi）則在空襲發動後，透過推特直言「滾出我們的地盤！」而伊朗最高領袖高階顧問賈利利（Saeed Jalili）稍早也貼出伊朗國旗照，似乎是在呼應川普先前在推特貼出的美國國旗照。