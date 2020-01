「保衛自身不受侵略！」伊朗外長談空襲　官員學川普秀國旗隔空嗆

▲伊朗外交部長薩里夫(Javad Zarif)。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

伊朗8日凌晨對美國在伊拉克的基地發動2波空襲行動,消息獲美方證實。伊朗媒體Fars News稍早發布一段未註明日期的最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)談話影片,他直言「美國可能傷害伊朗,但將傷及自身更多倍」。此外,伊朗外交部長查瑞夫(Javad Zarif)說,「我們不尋求情勢升溫或是戰爭,但我們會保衛自己不受任何侵略。」

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.