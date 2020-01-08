光束伴撞擊巨響！民眾緊張大吼急錄影　伊朗飛彈轟炸美軍基地畫面曝

#WATCH: Iran launched over a dozen ballistic missiles at 5:30 p.m. (EST) on January 7 and targeted at least two Iraqi military bases hosting US military and coalition personnel at Al-Assad and Irbil, in Iraq. pic.twitter.com/xQkf9lG6AP — ANI (@ANI) January 8, 2020

記者陳宛貞／綜合外電報導

為報復美國殺害革命衛隊精銳聖城軍將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），伊朗當地時間8日凌晨（美東時間7日下午）對伊拉克境內2處空軍基地發射數枚飛彈，美伊緊張再升溫。一段伊朗空襲的影片在推特上瘋傳，可見一群民眾拿著手機試圖拍下飛彈墜落畫面，巨大爆炸聲響和民眾驚嚇的大吼聲頻傳。

根據國際亞洲新聞社（ANI）上傳到推特的影片，拍攝者所在地前方遠處不斷被飛彈點亮，光束在夜空中快速落下後撞擊地面，伴隨著震天的爆炸聲響。這群民眾拿著手機急促的互相對話，將鏡頭對準火光出現的方向，接著在2聲巨大的爆炸聲後，民眾開始大吼，緊張情勢點燃恐懼。短短43秒的影片中共出現3次巨大的火光，以及4次渾厚的巨響。

華府與德黑蘭官員證實，這是伊朗為報復蘇萊曼尼之死而展開的行動。五角大廈說明，伊朗向伊拉克美軍基地發動2波攻擊，發射十幾枚飛彈，目前仍在評估損失，暫無人員傷亡傳出。

最新消息指出，美國總統川普（Donald Trump）於美東時間7日晚間（台灣時間8日早上）發推特表示，將於8日早上（台灣時間8日晚間）發表聲明。另一方面，伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）發表聲明指出，自衛行動已經結束，不尋求戰爭。

►美國伊朗恩怨「一次看懶人包」 空襲復仇起源過程…牽整個國際局勢！

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。