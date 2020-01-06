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轉發「蔡政府掏空農漁會7千億」謠言影片遭法辦！法官判免罰

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▲▼高金素梅2018.04.02記者會:農漁民資金ODA。（圖／翻攝「高金素梅 吉娃斯 阿麗」YouTube頻道）

▲張男轉發高金素梅記者會影片「農漁民資金ODA」，被依社會秩序維護法送辦。（圖／翻攝「高金素梅 吉娃斯 阿麗」YouTube頻道）

記者徐愷昕／彰化報導

彰化1名張姓男子2019年6月在LINE群組發佈不實訊息，「蔡政府掏空農漁會七千億，借給南向國家。一定要讓人民知道民進黨不斷地掏空台灣農民血汗錢？」並要大家踴躍分享轉發該影片。警方認為此舉足以影響公共安寧，將他依社會秩序維護法移送法辦。法官審酌，認為張男僅針對政府作為下評論，不足以造成恐慌或畏懼，判他免罰。

據判決，張男2019年6月21日在「彰化縣市測速照相、臨檢通報」LINE群組發佈，「蔡政府掏空農漁會七千億，借給南向國家。一定要讓人民知道民進黨不斷地掏空台灣農民血汗錢？」還附上相關影片連結要大家踴躍轉發，並寫下，「瞭解現在的政府在搞分贓！因為媒體都被封鎖這類訊息，要關心自己的國家啊！」等不實謠言。因上述影片內容及謠言行政院農委會農業金融局已澄清，警方認為，張男未經查證就任意散布，足以影響公共安寧，依社會秩序維護將他移送法辦。

彰化地院審酌，農業局在網路上發佈澄清新聞稿時張男正在監獄服刑，可能沒有接受到該資訊，錯誤轉發可以理解，再者，該內容主要是針對政府作為的評論，不足以讓聽聞者畏懼、恐慌，或影響公共安寧，故裁判免罰。

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