媽廁所出來驚見女兒「全臉青紫」倒地！急忙送醫…接兒子電話：我也不行了

▲女兒一氧化碳中毒送醫。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西南寧市一位天兵媽日前在家中廁所洗澡時，很有安全意識，把廁所的門窗打開，企圖通風，預防一氧化碳中毒。沒想到，她洗完澡出來，發現1歲多的女兒已經面色發紫、陷入昏迷狀態，嚇傻趕緊送孩子到醫院，結果剛到醫院，就接到11歲兒子的電話說，「我也覺得不行了。」

據《看看新聞》報導，第一人民醫院急診室23日凌晨接診了一對一氧化碳中毒的兄妹。醫生說，事發時兄妹倆的媽媽正在廁所洗澡，熱水器裝在廁所外面，當時她把廁所的窗打開了，但沒有打開客廳的門窗，當洗完澡出來後，就發現女兒已經中毒，「沒想到，送到急診的過程中，家裡11歲哥哥打來電話說自己頭暈、全身無力 ，醫院又緊急出動120，發現哥哥也有中毒的症狀。」

不過，幸運的是，經過一夜的搶救，這對一氧化碳中毒的兄妹已經清醒並脫離生命危險，目前正在接受進一步治療。

▲媽媽洗澡開窗通風，兒女都中毒。（圖／翻攝自看看新聞）

在密閉環境下，燃燒天然瓦斯而產生的一氧化碳無法排出，導致兄妹倆吸入過量的一氧化碳中毒。醫生表示，一氧化碳中毒的人首先會產生困倦、無力感，並伴有頭痛、噁心、想嘔吐等症狀，如果吸入的一氧化碳濃度較高，10分鐘左右就會陷入昏迷並抽搐。

他提醒，一氧化碳無色無味，「中毒者一開始沒有感覺，當意識到中毒時已是四肢無力而且無法呼喊求救了，一旦不能及時送醫就會危及生命。」

▲醫生提醒。（圖／翻攝自看看新聞）

那麼，如果出現一氧化碳中毒可以如何救助呢？醫生建議，「1、一定要迅速打開門窗通風，或將患者轉移至空氣新鮮流通處休息，保持安靜並注意保暖；2、確保呼吸道通暢，對神志不清患者應將頭部偏向一側，以防嘔吐物吸入呼吸道引起窒息；3、頭置冰袋以減輕腦水腫；4、撥打急救電話，迅速將患者送往醫院；5、對於心臟驟停的患者立即行心肺復甦。」

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▼冬天是一氧化碳中毒高發期。（圖／翻攝自看看新聞）