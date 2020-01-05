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「爸爸會摸我...」9歲女慘遭猥褻性侵32次　狼父被判127年

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▲桃園市14歲少女指控繼父去年趁她睡覺時性侵得逞，且有多次猥褻情事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子對繼女強行猥褻31次及性侵1次，被判127年有期徒刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

阿輝（化名）與離過婚的陸配結婚，對方帶著一對兒女來台，他竟藉著妻子外出工作時，強行猥褻9歲繼女小蕙（化名）多達31次及性侵1次得逞，事後小蕙向老師哭訴，提到繼父在家都會對他做出噁心的行為，整起事件才得以曝光。高雄地院審理，依涉犯強制猥褻、強制性侵未滿14歲女子，判阿輝有期徒刑127年，實際應執行有期徒刑15年。全案可上訴。

判決指出，小蕙依親來台，與繼父阿輝、母親及弟弟居住在高雄，2017年的7月30日至2018年5月27日期間，阿輝趁妻子外出上班、陪小蕙午睡時，將手伸進對方內衣、內褲裡強行撫摸胸部和磨蹭下體，多達31次猥褻，阿輝不但沒有停止，更在某次小蕙洗澡時，脫去衣服踏入浴室，把女童壓在地上，強制性交得逞。看完學校播放性侵害防治影片後，小蕙將繼父狼行向老師哭訴「爸爸會摸我胸部」，事件才曝光。

阿輝否認犯行辯稱，跟小蕙感情好，睡覺都會抱在一起，而且因為妻子與他鬧離婚，才會要女兒出面誣指他猥褻和性侵；根據驗傷單，小蕙的處女膜有陳舊性裂傷，他則稱有可能是之前女童與大陸舅舅、表哥同住時已經有受到侵害。法官不採信阿輝說詞，高雄地院依強制猥褻、強制性侵未滿14歲女子判阿輝127年有期徒刑，應執行15年。全案可上訴。


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