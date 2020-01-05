5.5萬憑空消失！純情男「以為會結婚」交提款卡…女友強調：我是繳生活費

▲ 男子同意女友保管帳戶，卻遭對方盜領。（示意圖，與本新聞事件無關／記者郭世賢攝）

記者陳羿妏／新北報導

新北賴姓男子與陳姓女友交往期間，雙方曾討論過結婚，因此同意對方保管帳戶，將提款卡、密碼一併交給陳女，不料3個月後，他某日要領錢時，發現薪水被領光，急忙連絡陳女卻無回應，這才驚覺被騙，怒告對方侵占。新北地院審理，依侵占罪判陳女有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案上訴二審，高院考量陳女有偽造文書前科，屬累犯因此維持原判，全案定讞。

判決指出，賴男在2017年5月與陳女交往，認為2人會結婚，便同意對方幫忙存錢、繳納生活開銷費用，3個月後，賴男正好有額外支出，曾告知女友當月先不要提領任何金額，但他去刷存簿時才驚覺有異狀，趕緊聯絡陳女，要求對方立即還回提款卡，但2人當時未聯繫上，直到陳女想領錢時發現卡片遭停用，才回撥電話。

陳女原先與賴男約定好要還錢卻連續2次放鳥，對方報警處理後，她出面辯稱，繳納的是雙方共同生活開銷，強調自己沒有侵占。法官勘驗提款紀錄，陳女一共領走11萬8400元，扣除共同支出後仍有5萬5613元尚未還清，經追討後還藉故推託，因此不採信陳女說詞。

新北地院一審，依侵占罪判陳女有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案上訴二審，高院發現，陳女於2015年期間曾冒用堂姊名義申辦手機門號，不當獲取SIM卡、手機、平板電腦等財物遭判刑，如今5年後又再度以類似手法，利用身邊的人非法侵占他人物品，屬累犯，駁回上訴維持原判，全案確定。

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