H級劉樂妍微博罵導演「王八蛋」無罪！　文章迄今仍未刪

▲劉樂妍被導演關驊告妨害名譽，她堅決否認犯行，強調自己「陳述的都是事實」。（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

常針對兩岸關係發表意見，被稱為「女版黃安」的前女F4團長Fanny劉樂妍，2018年2月9日在大陸河北省某酒店上微博PO文，指導演關驊欠錢不還，還大罵他「厚顏無恥」、「王八蛋」等語，讓關導怒告妨害名譽。台北地院31日審結，判處劉樂妍無罪，全案可上訴。

號稱擁有H奶的劉樂妍，從頭到尾都否認犯行，強調自己「陳述的都是事實」，辯稱關導欠很多人錢，任劇組化妝師的妹妹李松真也是受害者之一，才會發文提醒大家別再受害。劉樂妍甚至在庭上一度爆走，狂罵關導是「垃圾、小偷、人渣、老賴（指欠錢不還者）！」文章迄今仍在網上未刪除。

▲劉樂妍微博PO文指導演關驊欠錢不還，還罵他「厚顏無恥」、「王八蛋」等語而挨告。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

而關驊先前2度受訪時表示，欠款部分是因製作人跑了，他是「導演」非「製作人」，錢根本不該他發！對於劉樂妍亂罵人的行徑則非常感冒，父親也因這次事件氣到中風，他強調絕對不會和解！並說自己從業10多年來一直在做公益，拍的片也都在教化人心，希望劉樂妍能也多做善事，多關心台灣弱勢團體，不要隨便亂罵人！

法官審酌後，認為劉樂妍被指控的公然侮辱罪及加重誹謗罪，基於言論自由且劉有具體指謫事實，並有合理查證，因此判她無罪。

▼導演關驊否認欠錢，對於劉樂妍「搞不清楚狀況就亂罵人」一事，絕不退讓和解。（圖／資料照／記者羅志華攝）

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