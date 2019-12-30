妹妹腹部被刺重傷　哥哥「連敲頭部」打死妹夫...法院改判無罪賠144萬

▲河北一名哥哥保護妹妹，打死妹夫。（圖／翻攝自楊子晚報）

記者劉亭／綜合報導

看到家人被欺負，直接出手教訓。大陸河北保定一名女子2017年4月一晚與老公發生爭執，結果對方衝到家中拿刀捅向腹部，女子哥哥見狀上前，把妹婿打死。之後哥哥被依「故意杀人罪」被抓，上訴後獲改判正當防衛無罪釋放，24日獲得國賠32萬餘元人民幣（約144萬元新台幣）。

根據「保定市中级人民法院」微信公眾號，田茹與老公趙某軍在電話上因瑣事爭吵，趙某軍2017年4月19日晚上11時許開車到老婆哥哥田豐家，在門口突然從車中掏出一把刀，並刺入田茹腹部。

田豐看到田茹被襲擊後，從院子中拿出鐵鍬連續打了趙某軍頭部多下，導致妹婿抱著妹妹倒地，期間始終持刀未鬆手。之後田豐又陸續打了趙某軍頭部、右臂、腿部，將趙某軍手中尖刀奪走。後田豐駕車將田茹送至醫院。趙某軍經搶救無效死亡。

經法醫鑒定，趙某軍符合特重度顱腦損傷繼發多臟器功能衰竭死亡，田茹的損傷屬重傷二級。保定市徐水區人民法院一審判決，以田豐犯故意殺人罪，判處有期徒刑6年。田豐不服提出上訴，2018年12月3日，保定市中級人民法院作出終審判決，以田豐犯故意殺人罪，判處有期徒刑3年。

判決生效後，田豐不服提出申訴。2019年8月23日，徐水區人民檢察院作出保徐檢公訴刑不訴（2019）21號不起訴決定書，認為田豐屬於正當防衛，不負刑事責任，對田豐作出不起訴決定。

田豐透露，重獲自由後，孩子們對他很疏遠，回來以後都沒叫他幾聲爸爸，尤其二女兒。他還說，妹夫給妹妹造成的傷害達到重傷二級，到現在也不能幹重活。在田豐入獄期間，趙某軍的妻女曾出具諒解書，田豐的妻子代田豐賠償了趙某軍父母30萬元。

保定市中級人民法院24日宣佈，田豐賠償田豐人身自由損害賠償金人民幣270444.64元；在侵權行為影響範圍內為田豐消除影響、恢復名譽、賠禮道歉；支付田豐精神損害撫慰金人民幣5萬元。本決定已依法於2019年12月29日送達田豐。