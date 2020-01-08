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伊朗10多枚導彈空襲「美軍駐伊拉克基地」　微博開嗆：終結美國邪惡勢力！

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▲▼法塔赫-110型彈道導彈（Fateh-110）。（圖／翻攝自維基百科）

▲軍事專家分析，伊朗可能是使用法塔赫-110型彈道導彈（Fateh-110）攻擊美軍基地。（圖／翻攝自維基百科）

記者朱世凱／綜合報導

美國將軍事指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）擊殺後，讓伊朗氣得展開報復行動。五角大廈發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）在當地時間7日晚間7點左右發布聲明證實，美軍駐伊拉克「阿薩德空軍基地」（Ain al-Assad airbase）遭到10多枚彈道導彈攻擊。伊朗駐華大使館今（8）早也在微博發文開嗆，「美國在西亞邪惡勢力的終結，已經開始。」

綜合外媒報導，過去時常發生「無人承認」的襲擊事件，不過這次卻有多個伊朗國營媒體共同報導，美軍基地被導彈攻擊確實是由伊朗革命衛隊所發起的。伊朗學生通訊社（ISNA）指出，「今天早晨（1月8日），伊朗革命衛隊勇敢的戰士們成功發起了代號為『烈士蘇萊曼尼』的軍事行動，向恐怖分子及美國侵略者所在的基地，發射了數十枚地對地導彈。」

▼伊朗駐華大使館在微博對美國放話。（圖／翻攝自微博）

▲▼伊朗駐華大使館在微博對美國放話。（圖／翻攝自微博）

五角大廈不久發布聲明表示，伊朗朝駐伊拉克美軍以及國際聯軍發射超過12枚彈道導彈，很明顯這些導彈是從伊朗境內發射，並以至少兩處美軍基地及其人員為打擊目標，「我們正在分析初步的受損情況，在評估完目前事態以及該如何回應後，我們會採取所有必要手段保護美國公民及盟友。鑑於事態的發展，我們將及時更新公佈更多的消息。」

伊朗駐華大使館也於今（8）日上午8點左右在微博發文說，「美國在西亞邪惡勢力的終結，已經開始。」《觀察者網》軍事評論員認為，伊朗軍方可能是出動了「法塔赫-110」型彈道導彈（Fateh-110）。

▼伊朗向美軍發射導彈畫面。（圖／翻攝自推特）

▲▼伊朗向美軍發射飛彈攻擊。（圖／翻攝自推特）

資料顯示，法塔赫-110是伊朗自行研發的一種近程地對地彈道導彈，同時也是伊斯蘭革命衛隊裝備數量最大的彈道導彈，擁有一定精確制導能力。彈長8.86公尺、直徑610毫米、重3.5噸、射程可以達300公里，部分改進型還加大了對裝甲目標的殺傷力。據悉，該款導彈採用慣性導航/衛星導航複合制導，精準度可以達到10公尺以內。

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