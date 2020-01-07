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韓國瑜造勢場竟藏高齡扒手！2人一組偷好偷滿　1天得手逾6萬

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▲▼韓國瑜中秋連假第二天走訪台中21座宮廟，首站來到南屯萬和宮。（圖／記者白珈陽攝）

▲韓國瑜當時走訪台中21座宮廟，不料造勢現場藏高齡小偷！1天搜刮6萬6600元遭起訴。（圖／資料照／記者白珈陽攝，下同）

文／中央社

男子謝平順等3人於2019年9月間，趁國民黨總統候選人韓國瑜到台中參拜宮廟造勢活動時，竊走6名被害人財物，警方獲報循線逮人，檢方7日依竊盜罪嫌將謝男等3人起訴。

台中地檢署起訴書指出，69歲謝平順、88歲朱玉祥、69歲馬康鑫等人組成犯罪集團，2019年9月14日由謝平順開車載朱玉祥、馬康鑫，與其他2名年籍不詳男子，參與韓國瑜在台中市各區宮廟參拜時的造勢活動。

集團以每2人為編組方式，其中1人把風、另1人下手行竊，部分成員在車上接應，成員同日上午10時許先前往北區明德宮天聖堂，趁造勢活動人潮擁擠之際，對3名被害人下手行竊，得手現金新台幣1萬5900元。集團在上午11時，再前往南區醒修宮竊取2名被害人財物，共得手4萬4700元；下午4時許前往東勢區東聖宮，竊取劉姓被害人財物，得手6000元。

案件經6名被害人發現財物遭竊報案，警方調閱監視器先逮捕謝平順，並陸續帶回其他涉案人偵辦。台中地檢署檢察官依據證人證詞、路口監視器、現場密錄器畫面與贓物等證據，今天依竊盜罪嫌將謝男等3人起訴。

▲▼韓國瑜中秋連假第二天走訪台中21座宮廟，首站來到南屯萬和宮。（圖／記者白珈陽攝）

►「偷不走的美麗秘方就在此！」

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