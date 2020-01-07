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挺韓「貪食蛇車隊」強碰下班車潮遭投訴7次　高市警局：我們行政中立

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▲▼ 投訴貪食蛇 。（圖／記者洪正達攝）

▲貪食蛇車隊昨天遊行為韓國瑜拉抬聲勢。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

韓粉6日在高雄發起「貪食蛇車隊」為韓國瑜拉抬聲勢，當天下午起便有近千輛汽機車集結，於晚間7點半正式出發遊街，不過當時正值下班尖峰時間，車隊行經路段造成交通大打結，用路人怨聲載道，甚至有公車司機開車門罵人，市警局7日也證實，昨晚共接獲了7起妨礙交通的投訴，並再次調行政中立。

市警局表示，有關臉書《Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司》粉專質疑本局對於挺韓庶民車隊集會遊行申請火速審查通過，不符合集會遊行法規定1節之部分，考量到選舉在即，為凝聚挺韓團結氛圍，因而申請次遊行，屬於緊急性集會，符合司法院大法官釋字第718號解釋內容。

▲▼ 投訴貪食蛇 。（圖／記者洪正達攝）

▲▼車隊出發當下正值下班時間，一度造成交通打結。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 投訴貪食蛇 。（圖／記者洪正達攝）

再者，從1月1日受理的緊急性活動共計9件，其中藍、綠陣營各1件，民眾黨1件，檢視庶民車隊遊行路線，與其他候選人申請路線並無重疊，為實現憲法兼容並蓄的基本人權精神，市警局同意該車隊遊行，並於核定通知書載明，相關集會遊行應注意遊行路線、時間及方式，以影響用路人最小範圍內實施，均無違行政中立的精神，依據申請人申請內容核定准駁。

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