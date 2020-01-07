韓國瑜競辦：李佳芬東京看球沒見過楊蕙如　謝長廷公然說謊

▲韓國瑜夫人李佳芬赴東京巨蛋看球。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

駐日代表謝長廷指他上次見到「卡神」楊蕙如，是楊蕙如與國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬一起看12強棒球賽。對此，韓國瑜競選辦公室表示，李佳芬拜訪東京僑界，在當地僑領安排下觀球賽，從頭到尾都沒有見到楊蕙如，謝長廷作為駐日大使，公然說謊，以後如何與僑領互動，他的話還有誰要信？

謝長廷7日在代表處新春團拜受訪時表示，他上次見到「卡神」楊蕙如是在世界12強棒球賽，「但是那次她沒有跟我一起看棒球，她是跟韓國瑜的太太一起看」。

對此，韓國瑜競辦發言人葉元之表示，李佳芬11月中訪問日本，拜會僑界，其中有一天在當地僑領安排下，在東京巨蛋觀看世界12強棒球賽，中華隊出戰澳洲隊，現場除了他、台北市議員徐弘庭、王欣儀，還有多位僑領，從頭到尾都沒有遇到楊蕙如。

葉元之說，謝長廷公然說謊，非常可恥，李佳芬觀球賽的場合有許多重要僑領在場，一個外交官在派駐國說謊，未來說話，還有僑胞要相信嗎？他要如何擔任對日的外交工作，這種行為就像小偷偷東西被逮到，人贓俱獲，還要栽贓別人，失德失格、極度不入流，謝長廷應該立刻下台。

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