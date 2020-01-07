時力提主權5大政見　王婉諭：盼留給孩子更民主自由的未來

▲時代力量2020主權正義政見記者會。（圖／時代力量提供）



記者林銘翰／台北報導

時代力量7日召開記者會公布「主權正義」政見，提出包括「對抗侵略，完善民主防衛法制」、「防制紅媒，真正捍衛言論自由」、「經濟自主，強化機敏產業保障」、「監督把關，防止中資擾亂市場」、「普世價值，台灣為名走向國際」等五大主軸，宣示持續強化民主防衛機制，提升台灣整體自主性。

▲時代力量不分區立委候選人邱顯智。（圖／時代力量提供）



時代力量不分區立委候選人邱顯智表示，中國大陸的威脅滲透是台灣主權最大的威脅，當大陸的滲透侵略成為事實，強化民主防衛法制就是義務。他指出，過去四年來時代力量根據不同面向的防衛需求，提出過「完善對陸協議監督機制」、 「退將、退休公職赴陸參與中共慶典取消退休俸」、「防堵陸資違法投資」、「加重洩密中國大陸罰則」及「反併吞滲透法」等等，最後都順利在國會得到具體成果。

邱顯智指出，包括「完善對中協議監督機制」、「持續強化反滲透法制」、「宗教財團法人財務透明」等尚未完成的部分，時代力量未來仍會持續努力。此外，言論自由及新聞自由，是攸關民主健全發展的重要基礎，任何民主國家都無法容忍，這些自由被反民主勢力所操控，反過來吞噬民主自由，然而反紅媒「廣電三法」修正案最後卻未獲得排審，時代力量會將持續推動，以根絕中國大陸勢力對我國廣電媒體事業的滲透控制。

▲時代力量台北市議員林穎孟。（圖／時代力量提供）



時代力量台北市議員林穎孟也表示，中共不止利用文攻武嚇，更進一步透過經濟的層面來滲透、壓迫台灣的企業，台灣唯有保護產業，才能讓經濟實力持續下去。

林穎孟說明，未來將推動督促主管機關積極查處，定期向立院報告違法中資查處狀況」，避免過去阿里巴巴違法來台僅裁罰12萬的離譜狀況；以及制定《經濟間諜法》，將核心技術視作國家核心利益，以刑罰嚇阻中國大陸經濟間諜，守護台灣經濟競爭力及自主性。

▲時代力量不分區立委候選人王婉諭。（圖／時代力量提供）



時代力量不分區立委候選人王婉諭則說，捍衛台灣主權，持續民主改革、實現國家正常化，是時代力量自創黨至今始終不變的目標。為了實現這個目標，除了對外防止中國大陸的威脅滲透，也必須持續推動民主深化的各項改革，讓民主及人權等普世價值在台灣生根，讓台灣人對自己的民主更有自信。

王婉諭說明，對內持續民主改革及實踐普世價值，就是台灣最好的國際宣傳，同婚立法讓台灣成為國際爭相報導的「婚姻平權亞洲第一」，就是最好的證明。她也說，這一代的任務，就是把台灣變成更理想的國家，以台灣為名走向國際，留給我們的孩子更民主自由的未來。

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