新北藥師公會相挺羅致政！馬英九穿柯志恩KMT上衣掃街　朱盛興遭起底個資

▲羅致政有新北市藥師公會相挺。（圖／翻攝自Facebook／羅致政粉絲團）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020大選倒數4天，選情逐漸白熱化。安定力量朱盛興7日在臉書發出聲明，說有人全面起底他的資料，如果家人或工作被騷擾，他將尋求法律途徑解決。民進黨羅致政7日一早則到國泰市場，跟立委王定宇一起拜票，下午全台民進黨候選人車隊掃街，他在臉書開直播，高喊「2020台灣要贏」、「板橋無限政在實現」。

新北市立委第7選區（板橋東區61里）候選人朱盛興7日在臉書貼出「沉痛聲明」，「每個人都有表達意見的自由，我有小孩，所以我支持家庭價值、堅持毒品零容忍，請問這有什麼錯？」「您不認同，就是投票的時候不要支持我與政黨，這不就是民主的真諦嗎？」

▲朱盛興遭起底個人資料。（圖／翻攝自Facebook／朱盛興）

朱盛興指出，現在有人在網路公開他的資料，雖然其實都查得到，但他忍不住發聲明，，「如果有任何人去干擾甚至騷擾我的家人或我的工作，絕對會蒐證並尋求法律途徑解決，選舉選到獵巫追殺，連表達意見的自由都要受到威脅，個人真心表示遺憾。」

候選人柯志恩7日上午則是在埔墘後埔地區車隊掃街，全台拚輔選的前總統馬英九自然也現身，馬英九還特地穿上柯志恩時任國民黨婦女部主任時設計的「KMT二版T恤」，衣服上面印著「WE SHALL RETURN」。2人也受到許多人歡迎，不少民眾紛紛伸出手想和車上的2人握手。

▲國民黨立委候選人柯志恩。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

候選人羅致政7日一早先和立委王定宇到國泰市場拜票，接著貼文秀出新北市藥師公會相挺的照片，「病患交給醫生，藥師把關用藥安全。同樣的道理，政治工作者時刻傾聽民意，台灣的民主及國安交給我們來守護！」下午全台民進黨候選人車隊掃街，他更開直播「卓榮泰主席挺致政！板橋車隊掃街」，讓網友也能共襄盛舉。